​San Marino Academy: le ragazze di Baschetti scalano la classifica

Gli Allievi Interprovinciali freno a Viserbella

Infrasettimanale in campo – nonostante le festività – per alcune formazioni della San Marino Academy, tanto del settore maschile giovanile, quanto del femminile. Partendo da qui, va registrata la sconfitta in casa della Primavera di Zaghini ad opera del Castelvecchio, che muove da quota zero punti ed aggancia proprio le ragazze dell’Academy, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nel 3-2 maturato a Montecchio, le sammarinesi – avanti due volte con Cecchini e Crinelli – vengono rimontate da Piscaglia e Battistini, che all’87’ completa doppietta e sorpasso.

Vince invece una partita di capitale importanza la prima squadra militante in Serie B, sbancando il difficile campo del Pordenone nello scontro diretto d’alta quota che permette alle ragazze di Baschetti di scavalcare in classifica le avversarie di giornata. Le biancoazzurre vanno vicine al vantaggio già al 6’ con Mastrovincenzo che lavora un pallone sulla destra e mette in mezzo, dove Dulbecco incorna impegnando Ferin in una presa a terra. Le padrone di casa rispondono con un tiro di Piazza bloccato da Guidi, mentre al 23’ Costantini replica su punizione dalla distanza, neutralizzata dal portiere. Il Pordenone spreca il pari con il colpo di testa di Paoletti a lato di un soffio poco prima della mezz’ora, poi ancora la numero neroverde conclude alto dal limite al 36’.

La ripresa si apre con la traversa colta da Ferin su azione da corner, mentre la San Marino Academy sfiora la rete del vantaggio con il pallonetto di Dulbecco respinto dal portiere friulano. É il preludio al gol partita che arriva sessanta secondi più tardi: su azione di rimessa, Mastrovincenzo se ne va in percussione sulla sinistra e dal vertice dell’area batte Ferin con preciso rasoterra a fil di palo. La reazione del Pordenone è veemente: al 12’ la punizione di Ferin esce a lato, mentre tre minuti più tardi Piazza da due passi manda fuori di testa. Le Titane soffrono e cercano di chiudere tutti gli spazi, pur rischiando quando da posizione defilata Ferin sferra un diagonale che trova la respinta in angolo di Guidi. Le neroverdi friulane colpiscono la seconda traversa di giornata: decisiva la provvidenziale deviazione di Guidi che salva il risultato sfiorando quel tanto che basta la punizione di Pugnetti. L’undici di Baschetti agisce prevalentemente in contropiede e va ad un passo dal raddoppio con la rasoiata centrale dal limite di Dulbecco, bloccata da Ferin. Dopo quattro interminabili minuti di recupero la San Marino Academy può esultare per un successo fondamentale nel proseguo del suo cammino nei piani alti della graduatoria. Domenica le biancoazzurre saranno nuovamente in campo nella settima giornata di campionato: in casa a Dogana arrivano le abruzzesi del Castelnuovo (fischio d’inizio ore 14,30).

Sul fronte giovanile maschile vanno annotate le nette sconfitte per la Juniores Regionale di Venerucci (5-0 a Torconca) e gli Allievi Nazionali di Magi, travolti a Dogana dal Bassano per 6-0. Registrano una sconfitta anche gli Esordienti Provinciali A di Davide Gasperini (3-2 in casa dell’Igea Marina), mentre le notizie liete arrivano dai Giovanissimi Provinciali di Gespi che superano per 6-0 i Delfini Rimini con tripletta di D’Addario e reti di Korolyshyn, Bernacchia e Crescentini. Battuta d’arresto per gli Allievi Interprovinciali, che a Viserbella contro l’Accademia Rimini Calcio incassano la prima sconfitta dell’anno: di Piva e Scipioni le reti che concorrono a riaprire il campionato. Se infatti la classifica continua a vedere la San Marino Academy in vetta, ci sono altre tre squadre lanciate all’inseguimento raccolte in appena due punti. Senza considerare la stessa Accademia che col successo ai danni dei sammarinesi ed una partita da recuperare, potrebbero virtualmente essere considerati la seconda forza del Campionato Interprovinciale Girone B.

Femminile | Serie B

PORDENONE [4-4-2]

S. Ferin, Piazza, Perin, Paoletti, Padovan, Pugnetti, Cimarosti (dal 68’ Gava), Faggiani (dall’88’ Chiarot), Schiavo, C. Ferin, Dri

A disposizione: Da Ronch, Perissinotto, Tomasi, Bigaran, Hurtado

Allenatore: Sara Di Filippo

S. MARINO ACADEMY [4-2-3-1]

Guidi, Micciarelli, Montalti, Venturini, Innocenti (dal 46’ Paganelli); Costantini, Fratti, (dal 50’ Mainardi), Rossi (dall’88’ Bianchi), Vagnini, Mastrovincenzo, Dulbecco

A disposizione: Giorgi, Cascapera, Nicolini, Casali

Allenatore: Fabio Baschetti

Arbitro: Sergio Palmieri di Conegliano

Assistenti: Gaston Federico Enomoto ed Emald Balla di Pordenone

Marcatori: 54’ Mastrovincenzo



Femminile Primavera

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti, Grandoni, Casali, Gennari, Paolini, Pozzi (dal 76’ Fantini), Naghi (dal 46’ Ruggieri, dal 75’ Salvatori), Mariotti, Crinelli, Cecchini, Giovanetti (dal 68’ Giorgi)

A disposizione: Pizzi

Allenatore: Filippo Zaghini

CASTELVECCHIO

Zani, Gaspari, K. Hadri (dall’82’ O. Hadri), Piscaglia, De Carli, Zaouali, Battistini, Bizzocchi (dal 68’ Urbini), D’Orazio, Sorrentino, Monaco

A disposizione: Boschetti

Allenatore: Erika Lisi

Arbitro: Luca Bologna di Rimini

Marcatori: 33’ Cecchini, 37’, 87’ Battistini, 47’ Crinelli, 78’ Piscaglia



Allievi Nazionali

SAN MARINO ACADEMY

Aluigi, Santi (dal 42’ Garcia), Contadini (dal 69’ Valentini), Gramegna (dal 69’ Ghiotti), Tamagnini (dal 69’ Matteoni), Tomassini, Mantovani (dal 59’ Ciacci), Michelotti, Sbardella (dal 69’ Grassi), Franciosi, Potenza (dal 59’ Bollini)

A disposizione: Paolini, Casali

Allenatore: Lorenzo Magi

BASSANO

Pellandra, Favaretto (dal 59’ Belardinelli), Rossi (dal 64’ Zancan), Piazzon (dal 64’ Affolati), Parise (dal 59’ Cecini), Scapin, Tegon, Cremasco (dal 51’ Labinot), La Faci (dal 59’ Rodighiero), Luongo, Gomiero (dal 51’ Rampin)

A dispsozione: Zanotto, Bordignon

Allenatore: Massimo Susic

Arbitro: Simone Baiocchi di Rimini

Assistenti: Paolo Falco ed Antonino Reina di Rimini

Marcatori: 22’ Favaretti, 49’, 58’, 70’ Tegon, 53’ La Faci, 68’ Belardinelli

Ammoniti: Piazzon



Allievi Interprovinciali

ACCADEMIA RIMINI CALCIO

Dente, Sadikaj, Grossi, Chiodi, Pecorelli, Piva, Damiani, Giulianeli, Ciavatta, Bianchini, Scipioni

A disposizione: Caldari, Barosi, Ballerini, De Michele, Fabbri, Ermeti

Allenatore: Elvio Selighini

SAN MARINO ACADEMY

Terenzi, Zanotti, Barros, Semproli (dal 71’ Gasperoni), Rosa, Carlini, F. Vagnini (dal 62’ Cecchini), Rastelli, Pasquinelli, Cremonini, Giannini

A disposizione: A. Vagnini, Quaranta, Cavalli, Rigoni, Sensoli

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Gabriele Conicella di Rimini

Marcatori: 16’ Piva, 43’ Scipioni

Ammoniti: Giannini, Carlini



Esordienti Provinciali A

SAN MARINO ACADEMY

Pazzini, De Luca, Sarti, Morini, Ercolani, Renzi, Tumidei, Arlotti, Nicolini, D’Addario, Bologna

A disposizione: Renzetti, Bernacchia, Ricchi, Ortolani, Korolyshyn, Franciosi, Crescentini

Allenatore: Davide Gasperini

DELFINI RIMINI

Savioli, Bongiovanni, Cupioli, Cicchetti, Fabbri, Moreschi, Buldrini, Dragne, Trincia, Barone, Zaghini

A disposizione: Angeli

Allenatore: Federico Amati

FSGC | Ufficio Stampa