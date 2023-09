2^ giornata di Campionato San Marino BKN301 2023-2024. Dormi e Righini ribaltano il vantaggio iniziale dell’Academy

Dormi e Righini ribaltano il vantaggio iniziale dell’Academy

2’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 3-1 San Marino Academy U22

Tre Penne (3-4-1-2)

Migani (36’pt Dalla Libera); Barretta, Lombardi, Rosini; Scarponi (13’st Ceccaroli), Righini, Michael Battistini, Vandi (13’st Poggi); Gai (35’st Cecchetti); Badalassi (13’st Pieri), Dormi

A disposizione: Cotumaccio, A. Gasperoni, L. Gasperoni, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

San Marino Academy U22 (5-3-2)

Matteo Battistini; Giocondi, Giambalvo, Luvisi, Zavoli (18’st Sarti), Severi (18’st Argenziano); Sensoli (21’st Bortolotto), Renzi, Casadei; D’Addario (21’st Gatti), Famiglietti (27’st Solito)

A disposizione: Grana, Borasco, Caushaj, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Vandi

Assistenti: Sapigni – Tura

4° Ufficiale: Andruccioli

Ammoniti: 44’pt Giocondi (SMA), 28’st Renzi (SMA), 32’st Righini (TP), 35’st Giambalvo (SMA), 52’st Argenziano (SMA)

Marcatori: 40’pt Sensoli, 43’pt e 43’st Dormi, 22’st Righini

MONTECCHIO – Prima occasione nella partita dopo nemmeno un minuto per la squadra di Città con Dormi che imbuca per Badalassi, conclusione bloccata in due tempi da Matteo Battistini. Al 20’ è Vandi a provare a imbucare dalla sinistra, Battistini manda in angolo e dal corner seguente lo spiovente di Dormi finisce sui piedi di Rosini che calcia alto con il mancino. La prima chance per l’Academy arriva al 25’ con Nicola D’Addario che recupera palla in una zona pericolosa del campo, mette in mezzo per Famiglietti che colpisce male. I ragazzi di Matteo Cecchetti continuano a pressare i campioni in carica e a giocare in ripartenza: questa volta il traversone è di Giocondi che arriva sempre sui piedi di Famiglietti, stop e tiro sul primo palo deviato in angolo da Migani. Lo stesso Migani sarà costretto ad uscire dal campo pochi minuti dopo la mezzora a causa di un problema muscolare, al suo posto entra Alessandro Dalla Libera al debutto con la maglia biancazzurra. L’Academy la sblocca al 40’ con il gol di Nicko Sensoli, palla di Giocondi e botta di destro che si infila sotto la traversa. Il Tre Penne è bravo a trovare il pari al 43’: Righini recupera un pallone in mezzo al campo e guida la ripartenza con Dormi che entra in area di rigore, mette a sedere un avversario e con un piazzato sul palo più lontano pareggia i conti.

Nella ripresa il Tre Penne parte subito forte con il cross di Battistini per Badalassi che colpisce di testa, trovando la respinta di Matteo Battistini. Triplice cambio operato in blocco per il Tre Penne, che fa entrare l’artiglieria pesante con Luca Ceccaroli che al 16’ si procura un calcio di rigore. Dagli undici metri Matteo Battistini ipnotizza Luca Righini con la conclusione deviata in angolo. I biancazzurri di Città non mollano e Righini questa volta riesce a trovare il gol con una splendida parabola su calcio di punizione che s’insacca alle spalle di Battistini. Al 26’ Gai ci prova con il destro, il suo tiro di collo pieno finisce a lato dalla porta della San Marino Academy. Ancora gli uomini di Ceci in avanti con la punizione di Righini che trova il colpo di testa di Poggi, che termina alto sopra la traversa. Luca Righini è ispirato e ci prova al 38’: tiro da fuori, Battistini si rifugia in corner. Lorenzo Dormi trova la doppietta di giornata a 120 secondi dal 45’ con il cross di Luca Ceccaroli sul quale il numero 10 arriva con un tap-in ravvicinato.