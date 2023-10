30° ANNIVERSARIO DELLA SUBARU IMPREZA GRUPPO A PRESENTATO DA BEST A RALLYLEGEND SAN MARINO

30° ANNIVERSARIO DELLA SUBARU IMPREZA GRUPPO A PRESENTATO DA BEST A RALLYLEGEND

La famiglia McRae e Prodrive con David Richards in prima fila presenti a “Subaru Impreza – 30 anni di leggenda”, uno degli eventi iconici di questa edizione di Rallylegend. Schierate a San Marino le 15 migliori Impreza 555 ex ufficiali prodotte da Prodrive. Alla guida Jimmy McRae, navigato da Hollie McRae, Alister e Max McRae, il crossista pluriridato Tony Cairoli, Piero Liatti, il campione uruguaiano Gustavo Trelles e l’argentino Marcos Ligato.

La ricorrenza è di quelle importanti e la location non poteva che essere Rallylegend per ricordare il 30° Anniversario del debutto della Subaru Impreza 555 nel Campionato Mondiale Rally, avvenuto al rally 1000 Laghi nel 1993. Un evento che rimarrà tra quelli iconici nella storia di Rallylegend.

Per la celebrazione di “Subaru Impreza – 30 anni di leggenda”, l’obiettivo ambizioso e centrato in pieno da Carlo Boroli di Best, con il supporto di Vito Piarulli per Rallylegend, era riunire le quindici migliori Subaru Impreza 555 ex ufficiali prodotte da Prodrive, quelle che hanno visto alla guida tutti i più grandi campioni degli anni ’90. Prodrive con David Richards, come tutta la famiglia McRae, hanno risposto positivamente e con entusiasmo all’invito, confermando la loro presenza a San Marino e rendendo così unico, e probabilmente irripetibile, l’evento in preparazione per Rallylegend.

Prodrive porterà in esposizione e in parata la mitica N1WRC, guidata da Colin nella stagione 1996 e ora curata dal reparto heritage della casa di Banbury. In totale se ne contano più di quindici nella lista dei partecipanti, e oltre alla N1WRC sarà presente la L555BAT, macchina appartenente alla famiglia del compianto Colin, con alla guida Jimmy McRae navigato dalla nipote Hollie. Saranno presenti altre “targhe illustri” come la L555REP, la N555SRT o ancora la N555BAT che hanno visto alla guida Carlos Sainz, Piero Liatti, che farà parte della squadra a Rallylegend, il compianto Richard Burns, Miki Biasion e Simon Jean Joseph. Al volante a Rallylegend di due Impreza 555 anche Alister McRae e Max McRae, fratello e nipote di Colin. La Impreza targata L439BXP sarà eccezionalmente guidata in gara a Rallylegend dal pluriridato crossista Tony Cairolimentre il grande pilota uruguaiano Gustavo Trelles affronterà le prove speciali di Rallylegend a bordo della Best Impreza 01. Anche l’altro pilota sudamericano Marcos Ligato sarà al volante di una “555”.

Carlo Boroli, fondatore di Best, commenta così: “La missione di Best è quella di “mantenere vive le leggende”, a partire dalla realizzazione della Best Impreza, unica continuazione auto Gruppo A in Edizione Limitata di otto, per celebrare le vittorie di Colin nel WRC con la Impreza 555. Lavoro a quest’evento da anni e la partecipazione di tutte le Impreza gruppo A ex ufficiali e di Prodrive, che le ha create, è un grande successo che spero il pubblico di Rallylegend apprezzerà con entusiasmo e passione”.

Hollie McRae sarà per il secondo anno consecutivo Special Guest di Best e insieme a Carlo Boroli daranno vita, nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre al Rally Village, al Talk Show sulla Subaru Impreza con ospiti illustri e con la consegna di un premio speciale a Prodrive.

Best accompagnerà le Impreza ex ufficiali con la sua nuova creazione: la Best Impreza03 realizzata per mantenere vivo il ricordo della terza vittoria assoluta di Colin con l’Impreza Gruppo A al Rally della Nuova Zelanda del 1995.

Le Impreza della celebrazione si esibiranno poi, tutte insieme, nella Parade del sabato mattina, sulla prova speciale “The Legend”, per uno spettacolo indimenticabile.

Ai quindici esemplari della celebrazione, si aggiungono poi altre cinque Subaru Impreza 555 iscritte al rally, per un totale di una “ondata blu” con ben venti esemplari al via.