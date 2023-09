40^ Rimini – Verucchio “Io C’ero” e 2^ StraVerucchio

Questa mattina presso il Bar Dolce Spuntino di Rimini è stata presentata l’attesissima 40^ Rimini – Verucchio “Io C’ero”. Alla Conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi, la Sindaca del Comune di Verucchio Stefania Sabba, Lino Celli vicepresidente Uisp Rimini, Gabriele Rossi presidente del Csi Rimini e Gionni Schiaratura presidente del Golden Club Rimini.

Domenica 17 settembre si correrà sulla distanza di mezza maratona (21 km) in linea, in leggera e costante ascesa su un tracciato di incomparabile bellezza che attraversa la Provincia di Rimini fino a uno dei borghi più belli d’Italia Verucchio.

La 40^ Rimini – Verucchio, 6^ Corsa per la Vita Aido, 24° Memorial Fausto Martignoni, 6° Memorial Mario Vulpinari e 5° Memorial Gian Carlo Fabbri” è valevole come 13^ prova del Calendario Corri in Romagna e 6^ tappa dei Golden Events sarà una festa per oltre 500 runners in rappresentanza di quasi tutta la penisola.

Rimini: Le iscrizioni on line chiuderanno giovedì 14, gli indecisi ci si potranno iscrivere domenica mattina dalle ore 7.30 alle 8.30 presso la Fir in via Aida 21 dove la Classica prenderà il via alle ore 9.00.

Verucchio: in attesa dei maratoneti si svolgerà la 2^ StraVeruccchio non agonistica su tracciati di 4 e 8 km con partenza alle 9.30.

Il percorso della Rimini – Verucchio è di suggestiva bellezza, dall’incredibile fascino avvolto nel verde dello splendido entroterra romagnolo a due passi dalla sabbia dorata della Riviera di Rimini, toccando le località di San Paolo, Monte Cieco, le mitiche Coste di Sgrigna fino al traguardo di Verucchio, posto al Campo Sportivo della ASD Verucchiese in via Fausto Coppi.

Dalla sua ideazione, la Rimini – Verucchio ha visto la partecipazione e la consacrazione di tanti campioni della corsa come Graziano Calvaresi, Fabrizio Bernabei, Rachid Benhamdane, MigidioBourifa, Daniele Caimmi, Matteo Lucchese, Gian Luca Borghesi, Luca Tassarotti, Fausta Borghini, Anna Spagnoli, Federica Moroni per citare alcuni e con loro tanti amatori che l’hanno resa una delle corse più amate d’Italia.

I favoriti della vigilia in campo maschile sono i romagnoli Marco Oppioli, Lorenzo Fuschini, Federico Borlenghi e il comacchiese Giovanni Luca Andreella. Nel gentil sesso spiccano i nomi delle romagnole Federica Bustelli, l’ultramaratoneta Elisa Benvenuti e la comacchiese Giorgia Mancin.

Un runner dal grande cuore Nicholas Zinzi, tesserato per il Golden, si cimenterà come spingitore in una impresa unica nel suo genere al mondo. Scalerà Verucchio (331 metri s.l.m.) spingendo in una staffetta i fratelli D’Ambrosio nei primi 10 km spingerà su una speciale carrozzina Irene e nel finale il fratellino Alessandro.

I Campioni in carica della Rimini – Verucchio sono Matteo Lucchese e Federica Moroni che nella scorsa edizione hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 1h 17’ 54” e 1h 28’ 41”.

La Rimini – Verucchio gode dei Patrocini dei Comuni di Rimini e di Verucchio, dell’Unicef e dell’Aido promuove il connubio sport e turismo, la buona immagine del territorio, la cultura, l’arte, la storia, i valori dello sport, i prodotti tipici e il rispetto per la natura.

Si ringraziano le amministrazioni, le forze dell’ordine, i volontarie tutti coloro che hanno reso possibile ancora una volta l’organizzazione di questo evento: le aziende Banca Malatestiana, Living Sport, Dolce Spuntino, Fir (Forniture Idrauliche Romagnole), Forno Bread Heritage, Forno Dolci, Pasta Fresca Pesaresi, La Casa della Fortuna Tabaccheria Romani. Il programma della Rimini – Verucchio è on line su www.riminiverucchio.it.