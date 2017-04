San Marino. Truffe sportive, confermata in appello la condanna a 2 anni e 2 mesi Holger Klaus Ehlers

Confermata in appello con sentenza definitiva per Holger Klaus Ehlers, 51enne di origine tedesca, ma residente a San Giuliano Terme in provincia di Pisa la condanna a 2 anni e 2 mesi. L’accusa era di avere movimentato denari frutto di truffe in competizioni sportive, 104 mila 700 euro, che vennero depositati in contanti da Ehlers alla Banca di San Marino.

Parte dei fondi, per lo più investiti in titoli mobiliari, vennero successivamente utilizzati per circa 48.000 euro da Stefano Mutti, 65enne di Granarolo nell’Emilia, assolto con formula dubitativa in primo grado, su procura ricevuta dal tedesco.

I 60.000 euro circa rimasti sul conto corrente sono stati confiscati.