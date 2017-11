Campionato San Marino: scatto La Fiorita, il Fiorentino sgambetta la Cosmos

Fanno il gioco de La Fiorita i due 1-1 maturati tra ieri ed oggi nel primo turno di intergirone del Campionato Sammarinese 2017/2018: Cailungo e Fiorentino hanno infatti frenato la corsa di Cosmos e Pennarossa, permettendo così ai campioni in carica – capaci di superare la Folgore nel big match di giornata – di arrampicarsi fino al terzo posto in solitaria, nel Girone A.

Una partita, quella di Domagnano, decisa nel finale da Danilo Rinaldi – evidentemente a suo agio nel decidere incontri di un certo spessore negli ultimi minuti di gioco. Quelli che sono stati anche di Andy Selva, in campo per 20 minuti dopo un calibrato rientro a seguito del grave infortunio patito lo scorso aprile. Non ci ha pensato su un minuto, Gianluca Procopio, che lo ha lanciato nella mischia immediatamente dopo il cartellino rosso all’indirizzo di Marco Berardi. Battuta d’arresto per la Folgore, che senza Bianchi ed Angelini non trova la via del gol.

In campo nel pomeriggio di oggi anche Cosmos e Fiorentino che – come detto – non sono andate oltre l’1-1. Succede tutto agli estremi, nella sfida di Montecchio: la Cosmos passa in vantaggio dopo appena cinque minuti di gioco con Neri, non riuscendo però a chiudere i conti. Una partita che – rimasta in bilico – viene pareggiata dal Fiorentino con Andrea Ceccoli, al primo centro in campionato.

Chiude il programma dell’ottava di campionato il posticipo tra Virtus e San Giovanni. Gli uomini di Fratta sprecano l’occasione di riportarsi a -3 dal terzo posto e agganciare il Cailungo, venendo rimontati dal San Giovanni che – grazie alla rete di Andrea Moroni e alla doppietta di Sternini – trova la sua prima vittoria in campionato.

FOLGORE [4-2-3-1]

Bicchiarelli; Sartori, Semprini, Brolli, Berardi; Nucci, Bezzi; Lago, Sacco, Savioli (dal 71’ Domeniconi); Venerucci (dal 60’ Giardi)

A disposizione: Tamagnini, Aluigi, Bonifazi, Rossi, Genestreti

Allenatore: Oscar Lasagni

LA FIORITA [4-4-2]

Vivan; Gasperoni, Mazzola, Olivi, Martini; Rinaldi, Loiodice, Amati (dall’86’ Michelotti), Hirsch (dal 70’ Selva); Guidi (dal 58’ Pancotti), Ricchiuti

A disposizione: Stimac, Colonna, Gabrielli, Cavalli

All.: Gianluca Procopio 6

Arbitro: Albani

Assistenti: Guidi e Calapai

Marcatori: 88’ Rinaldi

Ammoniti: Semprini, Hirsch, Sacco, Nucci, Selva

Espulsi: Berardi

COSMOS [4-4-2]

Gregori; Cavalli, Lepri, Grassi, Giulianelli; Zonzini (dall’87’ Baschetti), Zaghini, Sanchini (dall’84’ T. Guerra), Neri (dal 76’ Pari); Negri, Bonfigli

A disposizione: Mariotti, Fortunato, Morri, Benedetti

Allenatore: Sereno Uraldi

FIORENTINO [4-4-2]

Berardi; Zaccarelli, Biordi, Lipen, A. Bernardi (dall’89’ Carlini); Mbaye (dal 45’ Ceccoli), Maiani, Molinari, Iunco; Corzani, M. Bernardi (dal 52’ Kouakou)

A disposizione: Bianchi, Baizan, Borgagni, Zenunay

Allenatore: Alessandro Orioli

Arbitro: Scarpino

Assistenti: Zanotti e Morisco

Marcatori: 6’ Neri, 90’+1’ Ceccoli

Ammoniti: Maiani, Corzani, A. Bernardi, Grassi, Giulianelli

VIRTUS [3-5-2]

Celato; Bonfé, Astolfi, Lusini, Brici, M. Nanni; L. Nanni, Bozzetto (dal 41’ Zannoni, dal 78’ N. Moroni), Tosi; Toccaceli, De Biagi

A disposizione: Broccoli, Pazzaglia, Macerata

Allenatore: Mirco Fratta

SAN GIOVANNI [3-4-1-2]

Taddei; Mussoni, Acquarelli, Borgelli (dal 31’ Zanotti); Bugli (dal 61’ Zafferani), Grilli, Caforio, Cecchetti; Tellinai; Bettini, A. Moroni

A disposizione: Manzaroli, Casadei, Stilli, Sternini, Giardi

Allenatore: Ivo Crescentini

Arbitro: D’Adamo

Assistenti: Bianchini e Baruti

Marcatori: 56’ Lusini, 60’ A. Moroni, 80’, 87’ Bettini

Ammoniti: Mussoni, De Biagi, Lusini, A. Moroni, Grilli, Tosi, Toccaceli

FSGC | Ufficio Stampa