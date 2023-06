Europei Small Countries Association. San Marino si ferma in semifinale. Titani battuti dai padroni di casa della Scozia per 1 a 3

San Marino – Si arresta in semifinale la rincorsa al secondo titolo consecutivo di campione d’Europa dei Piccoli Stati per San Marino. I titani escono sconfitti dalla semifinale contro i padroni di casa della Scozia per 1 a 3 (19/25 25/22 23/25 17/25) e domani disputeranno la finalina per il bronzo contro la perdente di Lussemburgo – Islanda.

“Per vincere avremo dovuto giocare la partita perfetta. – Sottolinea il commissario tecnico Stefano Mascetti che non si è mai nascosto la difficoltà di ripetere la vittoria del 2022. – La differenza più importante, rispetto all’anno scorso quando battemmo gli scozzesi è che quest’anno si sono presentati con un centrale e un opposto molto forti fisicamente e un palleggiatore che è rientrato in nazionale dopo cinque anni di assenza e che ha fatto la differenza. Nel primo set abbiamo sofferto la loro velocità. Nel secondo ci siamo imposti in virtù della nostra tecnica. Nel terzo, alcune decisioni sbagliate dell’arbitro su tre attacchi andati a buon fine di Paganelli, ci sono costate un giallo, un rosso e il set. Se l’avessimo vinto forse la partita avrebbe preso un’altra piega. Nel quarto eravamo completamente svuotati e non siamo riusciti a essere competitivi. Domani ci aspetta la finalina per il bronzo alle 16.30 contro una fra Lussemburgo e Islanda. Ci proveremo a tutti i costi anche se i ragazzi sono molto stanchi”.

Il tabellino. Rondelli 4, Bernardi 9, Venturini 8, Garattoni, Lazzarini, Benvenuti 12, Paganelli 9, Conti, Bacciocchi (L), Donini 7. N. E.: Gasperoni. Battute punto 2, Battute errore 4, Muri punto 6. All. Stefano Mascetti.

Nella foto: Rondelli e Bernardi giocano una veloce al centro.

Ufficio stampa

Fspav

San Marino