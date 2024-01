A Gionata Arcangeli il nuovo incarico di Coordinatore delle Nazionali femminili

La nascita della prima Nazionale femminile sammarinese imponeva anche la creazione di una struttura dirigenziale ad hoc. La FSGC ha individuato in Gionata Arcangeli il profilo ideale per assumere il neonato ruolo di Coordinatore delle Nazionali Femminili. Una carica importante per un progetto che si dà obiettivi ambiziosi. “È davvero tutto estremamente stimolante ed entusiasmante per me – afferma Arcangeli – Stiamo conducendo un lavoro finalizzato a dare continuità ad un progetto importantissimo, che ci ha permesso di creare la Nazionale sperimentale Under 16 ma che non vuole fermarsi qui. Siamo molto concentrati sulla base della nostra piramide calcistica, cercando di dare prospettive incoraggianti e stimolanti alle bimbe che giocano a calcio oggi o che potrebbero farlo domani. Finora le piccole calciatrici hanno solo potuto sognare di approdare ad una Nazionale femminile. I nostri sforzi sono orientati a far sì che, da adesso in poi, questo sogno diventi una prospettiva concreta.”

Fra qualche mese ci sarà lo storico debutto della Nazionale femminile sperimentale Under 16 nel Torneo di Sviluppo casalingo. “Il gruppo Under 16 brucia dalla voglia di esordire – fa sapere il neo Coordinatore – Le ragazze sono impazienti, vorrebbero che il torneo si svolgesse già adesso. Però sanno che devono prepararsi bene e lavorare duro, e lo stanno facendo. Ad attenderle ci saranno degli impegni difficili, ma bellissimi perché di portata storica. Loro non vedono l’ora. E neppure noi.”

Non solo le calciatrici hanno accolto con gioia la nascita della prima Selezione in rosa del calcio sammarinese. “Le famiglie si sono dimostrate da subito molto entusiaste, perché sentono chiaramente l’orgoglio che pervade le ragazze, chiamate ad aprile a rappresentare il loro Paese in un torneo internazionale. Siamo felici della risposta che abbiamo avuto da parte dei genitori, che si sono subito messi a disposizione per aiutarci e sostenerci. Anche questo ci dà la misura di quanto il movimento femminile sia in crescita, e di quanti margini abbia per svilupparsi ancora.”

Come detto, Gionata Arcangeli sarà il coordinatore delle nazionali femminili. Nazionali, si badi bene: al plurale. “Il plurale deriva dal fatto che questo è un progetto appena nato ma che ha l’ambizione di espandersi – spiega il diretto interessato – È ovvio che non vogliamo fermarci ad una Under 16 sperimentale, ma salire la ‘scala’ toccando anche le categorie successive, ad iniziare dall’Under 17. Siamo molto ottimisti e abbiamo tanta voglia di crescere. Le ragazze ci trasmettono sempre più entusiasmo, e così le famiglie. Le Nazionali hanno un grandissimo potere di engagement, che è un fattore su cui puntiamo molto per accrescere ulteriormente i nostri numeri.”

FSGC | Ufficio Stampa