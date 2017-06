Primi temporali sul nord che hanno spazzato via l’afa dell’ultima settimana. Per qualche giorno invece ancora caldo sull’Emilia Romagna con un debole disagio bioclimatico sulla pianura e sulla costa come indicato dal bollettino dell’Agenzia regionale della protezione civile con qualche fenomeno piovoso isolato. Forse da mercoledì un’inversione di tendenza.

Salvatore Occhiuto