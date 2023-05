Associazione TRENINO BIANCO AZZURRO dona autopompa alla Protezione Civile San Marino

Nella mattinata di sabato 27 maggio 2023 una delegazione di Associazione Treno Bianco Azzurro, ( Presidente Rattini, Vice Presidente Terenzi, Segretario Giancecchi ) a nome e per conto del Direttivo stesso, si sono recati alla sede della Protezione Civile di San Marino consegnando/donando all’Ing. Falcioni e dell’Ing. Silvagni, dirigenti della stessa, una autopompa modello Honda acquistata da ATBA in questi giorni, come supporto alle attività della stessa Protezione Civile per le necessità sammarinesi e non, facendo seguito anche agli ultimi eventi calamitosi.

Un ringraziamento va a tutti gli amici che con il tesseramento e contributi per le passeggiate, viaggi in treno, acquisti libro, gadget, ecc. danno la possibilità di sostenere i progetti ferroviari e non solo, vedasi 3 anni fa donazione a favore della pandemia, e oggi donazione autopompa. ATBA c’è! W ATBA!!!

comunicato stampa