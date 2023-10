BELLARIA IGEA MARINA A GRANDI PASSI VERSO LA PRIMA COMUNITA’ ENERGETICA CITTADINA

Venerdì il passaggio in Consiglio Comunale e presto l’avviso per le manifestazioni di interesse; fissato per il 17 novembre un nuovo incontro pubblico dedicato

Bellaria Igea Marina avanza a grandi passi verso la costituzione della prima comunità energetica cittadina: prossimo, significativo step, il passaggio in Consilgio Comunale, con l’aula che questo venerdì discuterà e voterà gli ‘indirizzi per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile’.

Un percorso, quello avviato dall’Amministrazione Comunale, sotteso alle direttive UE 2018/2001 e 944/2019, e soprattutto al Decreto Legislativo 199/2021, che ha sancito a livello nazionale le nuove attuali prospettive sul fronte delle comunità energetiche, anche per gli enti locali. In primis, riconoscendo benefici economici a soggetti giuridici che si costituiscono sui territori: con l’obiettivo cardine di favorire il consumo di energia prodotta a chilometro zero, eliminando il trasporto e l’accumulo della stessa, con annessi benefici in termini di spesa e sostenibilità.

“In uno scenario in cui la presenza della Pubblica Amministrazione non è obbligatorio, il nostro Comune ha invece voluto fortemente essere promotore ed in qualche modo facilitatore nella creazione della prima comunità energetica di Bellaria Igea Marina“, spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. “Non appena il decreto ha messo nero su bianco queste prospettive, ci siamo attivati con un primo incontro pubblico svolto nel corso dell’anno, per illustrare a tutti i portatori di interesse il nostro intento: compresa la disponibilità da parte del Comune di assumersi gli oneri economici della costituzione e la volontà di devolvere a fini benefici parte del valore energetico prodotto. Un’interlocuzione positiva, che ha visto coinvolti operatori del turismo, categorie economiche, soggetti del terzo settore ed anche singoli privati. Con un’impresa del territorio”, sottolinea, “che già ha formalizzato la propria disponibilità a fornire patrimonio fotovoltaico ex novo – quindi beneficiario per legge del cento per cento dei contributi ammessi – per una capacità di produzione di oltre 300 chilowatt.”

Parallelamente all’iter comunale, quello avvenuto a livello sovraordinato, con la Regione Emilia Romagna che ha pubblicato un bando per il finanziamento delle costituende comunità energetiche locali. Bando a cui l’Amministrazione ha partecipato candidando lo studio di fattibilità del proprio progetto e andando così a intercettare un contributo di 38.000 euro: che copriranno quasi interamente i 42.000 euro di risorse necessarie all’istituzione formale della comunità energetica di Bellaria Igea Marina.

“Ciò che il Consilgio Comunale sarà chiamato ad approvare venerdì, sono gli indirizzi circa un prossimo avviso pubblico aperto a tutti, con cui il nostro ente raccoglierà presto le manifestazioni di interesse per aderire alla comunità energetica, sia in qualità di produttori che in forma di consumatori.” Già programmato per il 17 novembre anche un nuovo incontro pubblico esplicativo – con luogo e orario in fase di definizione – alla presenza di esperti nella costituzione di comunità energetiche. “I quali ci supporteranno“, conclude l’Assessore, “fornendo chiarimenti tecnici preziosi a tutti coloro che sono interessati a far parte del progetto.”

