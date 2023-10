Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 5 ottobre 2023

Cuore 21, a un anno dal tragico incidente. Codicè: “Il Cuore non si ferma”

6 ottobre 2022 – 6 ottobre 2023. E’ trascorso un anno dal tragico incidente in autostrada, all’altezza di San Donà di Piave in cui persero la vita Massimo Pironi, Maria Aluigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri e Romina Bassini, operatori e ragazzi di Cuore21…

Una donna è stata accoltellata

Il fatto potrebbe essere accaduto martedì sera, ma il corpo è stato trovato ieri mattina. Il cadavere era riverso lungo le scale del suo condominio, in via del Ciclamino, con diversi colpi al collo e alla schiena. La pensionata settantottenne era madre di un cinquantenne vittima in maggio di uno strano caso, un misterioso e grave incidente mentre percorreva in bicicletta via Coriano (ilCarlino, Corriere).

Movida violenta, scatta il pugno duro

Sono diversi i fatti nell’ultimo anno che hanno portato l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a decidere per un’intensificazione dei controlli. Dalla maxi rissa tra giovanissimi alla Vecchia Pescheria del 29 ottobre scorso al più recente pestaggio fuori da un centro commerciale con una ventina di persone che se le sono date con pugni, calci e catene (Corriere, ilCarlino).

Aeroporto Fellini, 45mila passeggeri in settembre

I dati resi noti da Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, dicono che nei primi nove mesi dell’anno i passeggeri sono stati 246.630, con un incremento del 37,5 per cento sullo stesso periodo del 2022. Rispetto al 2019 il saldo negativo è invece di 204.203 passeggeri. Mancano a causa del conflitto in Ucraina e si tratta di 175.065 russi, 24.972 ucraini e 2.147 bielorussi (ilCarlino, Corriere).

Rimini candidata capitale, la sfida inizia

E’ partita ufficialmente la candidatura di Rimini a capitale della cultura italiana 2026. Nel marzo 2024 il Ministero annuncerà il nome della vincitrice. C’è un passaggio intermedio: in dicembre sarà nota la short list di 10 selezionate tra le 15 candidate. Rimini ha diverse sfidanti temibili. Spiccano L’Aquila, Treviso e Alba (ilPonte).

Maltrattamenti all’asilo, la maestra è stata condannata

La maestra, dipendente comunale, dovrà scontare una pena di 2 anni, 8 mesi e 10 giorni. E’ stato condannato anche il Comune di Rimini che, nonostante un precedente, aveva rimesso l’insegnante a lavorare con i bambini. La condanna per palazzo Garampi è il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 2.500 euro ad ognuna delle vittime. Il resto del risarcimento sarà stabilito in sede civile (Corriere, ilCarlino).

Santarcangelo, vandali nel cantiere della Collegiata

L’altra notte ignoti hanno tranciato i cavi elettrici di alimentazione della gru, dopo aver disattivato il quadro elettrico principale e messo fuori uso la video sorveglianza. I parroci si dicono “amareggiati e stupiti per questo ennesimo attacco vandalico”. Non è la prima volta, infatti, che accadono episodi simili, di cui l’ultimo “è senz’altro il più grave. Fa pensare che ci sia qualcuno che agisce contro la parrocchia e contro la Collegiata, che è un bene prezioso per tutta la comunità di Santarcangelo”, spiegano i parroci (ilCarlino, Corriere).

San Marino, una condanna e un’assoluzione per l’ex reggente

L’episodio risale al marzo 2022, quando l’uomo era capo di Stato. Con la scusa della cerniera rotta dei pantaloni avrebbe convocato nel suo ufficio un’impiegata del palazzo pubblico, chiedendole di occuparsene. È stato condannato per atti indecenti e assolto dalle accuse di violenza privata. La condanna prevede il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in favore della vittima, da quantificare in sede civile (ilCarlino, Corriere).

Laudate Deum, la nuova esortazione apostolica di papa Francesco

Nasce sulla scia del percorso iniziato con l’enciclica Laudato si’ del 2015. Il Papa ne aveva parlato il 21 agosto. “Sto scrivendo una seconda parte della Laudato si’ per aggiornare i problemi attuali” (ilPonte).

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca Lia Celi presenta il libro ‘Carolina dei delitti’ con Chiara Raggi

Alle 20,45 e alle 22,30 alle Befane il documentario ‘Cocoricò Tapes’ di Francesco Tavella

Alle 21 al teatro Galli l’incontro ‘Donne all’opera. Ruoli femminili nel teatro musicale’ a cura di Fabio Sartore

Alle 21 al teatro degli Atti ‘Un piano per Alfredo Speranza. In ricordo del Maestro’ con il pianista Roberto Cappello

Alle 21 in cineteca il film ‘imputato alzatevi’ di Mario Mattoli per la rassegna dedicata a Macario e Fellini

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo presentazione della mostra ‘La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso’ dedicata a Nino Pedretti

