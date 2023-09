Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Oggi il primo giorno di scuola

Sono in 24mila a tornare tra i banchi a Rimini, 40mila in tutta la provincia (ilPonte). “L’anno scolastico che inizia necessita, più che di auguri retorici, di fatti”, commenta Jamil Sadegholvaad, presidente della provincia. Si sta investendo in progetti per 28,5 milioni di euro che riguardano anche la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico degli istituti superiori (ilCarlino, Corriere).

Il messaggio del vescovo

“La possibilità di offrire educazione, cultura e formazione ha a che vedere con la felicità presente e futura della persona e con la vocazione di ciascun ragazzo.Tutto ciò che riguarda il bene dell’uomo è nel cuore di Dio e nel cuore della Chiesa”, ha detto il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi nel suo messaggio in occasione dell’avvio della scuola (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Anteprima con protesta

Ieri davanti alla prefettura si è svolto il presidio Fp-Cgil per chiedere il riconoscimento della figura professionale degli educatori. Nella sola provincia di Rimini se ne contano circa seicento alle dipendenze delle cooperative sociali (ilCarlino, Corriere).

Libri in ritardo

Tardano ad arrivare i libri di testo ordinati dai genitori anche diverse settimane fa. “Lo scorso giugno abbiamo ordinato i volumi per quello (l’anno scolastico, ndr) che sta per iniziare… Alcuni libri non sono mai arrivati. Altri ci sono stati consegnati dalle case editrici tra giugno e luglio ma non più dopo la pausa di agosto”, spiegano dalla cartolibreria Gio.Re.Ca. di via Covignano a Rimini (Corriere).

Asl Romagna ancora in rosso

Il bilancio preventivo per il 2023 dice di un disavanzo di quasi 220 milioni di euro. Il dato, reso noto dalla consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini, presenta un peggioramento di quasi 22 milioni rispetto al 2022 e porta la Asl Romagna ad avere il disavanzo più rilevante in tutta la regione. “Il bilancio preventivo, approvato all’unanimità dalla Ctss, è un dato da prendere molto con le pinze e in cui non possono essere previsti i finanziamenti che arriveranno e grazie ai quali anche per il 2022 la Regione è riuscita a chiudere il bilancio consuntivo in pareggio”, ha spiegato la direttrice amministrativa della Asl, Agostina Aimola (ilCarlino, Corriere).

Eolico offshore, le richieste del ministero

Dopo la prima valutazione di impatto ambientale effettuata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto a Energia Wind alcune integrazioni. Le informazioni aggiuntive riguardano una rappresentazione cartografica di dettaglio su dove saranno collocati i 51 aerogeneratori e tutti i cavi sottomarini previsti, l’utilizzo di metodi di installazione e protezioni dei cavi il meno invasivi possibile, campionamenti chimici, fisici ed ecotossicologici dei sedimenti, accurate indagini geofisiche, con una lista delle specie identificate al fine di poter escludere la presenza di specie o di habitat di elevato pregio ambientale, monitoraggio ambientale della movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi (ilCarlino, Corriere).

Riccione, il Grand Hotel potrebbe finire all’asta

Mercoledì il tribunale di Rimini ha dichiarato fallita la Marebello, società proprietaria dell’albergo di lusso. I creditori sono stati convocati per il 23 gennaio per l’esame dello stato passivo. Nel frattempo, il curatore fallimentare Ugo Morganti darà mandato a un tecnico di svolgere una perizia dettagliata sulle proprietà: una trentina di beni tra albergo, diversi appartamenti, negozi, e l’area parcheggio. Era stata la Marebello nel 2022 a presentare richiesta (bocciata dal tribunale) di concordato preventivo, il passivo ammontava a circa 20 milioni di euro (ilCarlino, Corriere).

Lavoratori in nero e balli abusivi, la stangata di fine estate

I controlli della guardia di finanza si sono svolti in tutta la provincia, dalla spiaggia all’entroterra. Tra i multati, un ristorante di Villa Verucchio sia per aver organizzato una festa con deejay senza mettersi in regola con la Siae, sia per i tre dipendenti, degli otto in servizio, totalmente a nero (ilCarlino, Corriere).

Bellaria Igea Marina, il candidato del centrosinistra

Si chiama Francesco Chiaiese e guiderà la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative in vista per Bim nel 2024. “In questi anni non sono state svolte opere significative, se non quelle finanziate dalla Regione. Bellaria ha infatti un’elevata emergenza sia sociale che turistica. In più la sinistra non governa la città da 15 anni. C’è bisogno del ritorno dei democratici”, sostiene (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi ‘Sintonie audio video expo’

Dalle 18,30 al cinema Fulgor le semifinali nazionali di Poetry slam

Alle 20,30 al cinema Fulgor presentazione in diretta di ‘Coup de chance’ il nuovo film di Federico Fellini

Alle 21 in piazzale Fellini il Gran Premio Nuvolari

Alle 21 in cineteca il docufilm ‘Materia viva’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il sapore della felicità’ di Slony Sow

Dalle 20 a Riccione Paese mercatino dei bambini e letture animate

Alle 21,30 al Club del sole di Riccione Luca Ravenna per ‘Comedy village’