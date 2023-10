Caldo anomalo su tutto il Paese, l’ottobrata romana è italiana

Nei prossimi 10 giorni previsti picchi di 30-33°C

L’Ottobrata romana si estende a tutto il nostro Paese, dalle Alpi alla Sicilia: non fa caldo solo dal Lazio in giù, ma si registrano picchi estivi anche in Pianura Padana e soprattutto sulla Toscana, regione più calda dell’ultimo periodo.

E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che “anche nei prossimi 10 giorni vivremo una situazione anomala con picchi di 30-33°C ovunque da Nord a Sud”.

Per oggi e domani è comunque prevista qualche nuvola in più sulla Liguria e sul Triveneto con qualche rovescio a ridosso delle Alpi orientali. Da giovedì l’anticiclone tornerà ancora più prepotente con nuovi picchi di temperatura.

Nel dettaglio:

– Martedì 3. Al nord: soleggiato salvo addensamenti su Liguria e Triveneto, dalla sera piovaschi sui rilievi del Nord-Est. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: sole e caldo estivo.

– Mercoledì 4. Al nord: instabile sul Triveneto con alcune piogge o temporali, tante nubi altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

– Giovedì 5. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo. Al sud: tutto sole e caldo estivo.

Tendenza: ulteriore aumento della pressione su tutto il territorio nazionale, bel tempo prevalente e temperature di 7-8 gradi oltre la media del periodo.

Ansa