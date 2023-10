Campionato BKN301 non-stop: in campo tutti i giorni fino a domenica 

Prima della sosta per gli impegni della Nazionale, il Campionato Sammarinese BKN301 concentra due turni in sei giorni. Si apre con due anticipi la quarta giornata, in programma domani sera a Montecchio ed Acquaviva, per chiudere domenica prossima con il posticipo delle 18:15 tra La Fiorita e Murata.

Se quest’ultima sarà una sfida tra capolista a punteggio pieno, dipenderà dal rendimento delle squadre di Manfredini e Angelini nel turno infrasettimanale. In campo contemporaneamente mercoledì sera, si sfideranno a distanza con la Virtus, che invece anticipa domani contro la Libertas. I Neroverdi, trascinati da un Ivan Buonocunto da quattro gol in quattro partite – Supercoppa compresa – saggeranno ad Acquaviva i miglioramenti dei Granata, che con il Faetano hanno trovato la prima vittoria – pur faticando non poco.

Ci sarà anche un Cosmos in cerca di riscatto, domani a Montecchio: con le grane degli infortuni di Zulli e Berardi, oltre alla squalifica di D’Addario, i Gialloverdi sanno di non potersi permettere altri passi falsi se vorranno mantenere intatte le proprie ambizioni di titolo. Il Fiorentino ha dimostrato di sapere come mettere in difficoltà i propri avversari, nonostante due sconfitte di misura maturate in campionato e non del tutto meritate.

Mercoledì saranno ben cinque le partite che si giocheranno simultaneamente, sempre alle 21:15. Il Murata inseguirà la quinta vittoria consecutiva a spese di un San Giovanni in grado di imporre il pareggio al Cosmos, nella più recente uscita. I Bianconeri si sottoporranno all’esame della quarta partita in dieci giorni, prima di preparare il testa a testa con La Fiorita, programmato domenica sera. I Gialloblù di Montegiardino possono contare su una rosa più ampia, ma dovranno far fronte anche ad un impegno probante qual è la Juvenes-Dogana di questi tempi. Allo stadio di Acquaviva i ragazzi di Amati vogliono confermare l’ottimo stato di forma che stanno attraversando e che solo per alcuni dettagli – e la gran giornata di Passaniti – non ha portato in dote un risultato positivo anche contro la Virtus.

Attualmente staccata di due punti dalle tre battistrada, il Tre Penne non vuole mollare certo la presa. All’Ezio Conti di Dogana, Badalassi e compagni affronteranno un Faetano in ripresa. I ragazzi di Pellegrino sono usciti immeritatamente senza punti dalla sfida con la Libertas, dove pure hanno registrato qualche deficit a livello difensivo costato loro due sonore sconfitte in avvio di stagione. Fronte Tre Penne, Ceci vorrà evitare un’ulteriore falsa partenza come avvenuto con San Marino Academy e Cailungo, nonostante poi i campioni in carica abbiano vinto in rimonta in entrambi i casi. L’incontro che l’anno scorso ha assegnato lo scudetto al club di Città si disputerà a Dogana – per via dei lavori di rifacimento dell’impianto, non sarà possibile distribuirlo in diretta streaming su TITANI.TV.

Nel programma di mercoledì trova spazio anche Folgore-Domagnano. Entrambe reduci da una sconfitta di misura, rispettivamente con La Fiorita e Murata, andranno a caccia di punti importanti nell’economia dei rispettivi percorsi stagionali. Dovesse arrivare un risultato positivo, i Lupi muoverebbero una classifica deficitaria che dopo 270 minuti li vede occupare l’ultimo posto in coabitazione con Faetano e Pennarossa, senza punti all’attivo. Proprio il Pennarossa chiude il palinsesto del mercoledì incrociando il Tre Fiori al “Federico Crescentini” di Fiorentino. La squadra di De Falco si è risollevato con due vittorie consecutive, l’ultima nel derby del Castello: dare continuità ai propri risultati è determinante per una squadra abbondantemente rivoluzionata ma che intende recitare un ruolo da protagonista.

Infine, un unico posticipo programmato per giovedì 5 ottobre. Allo stadio di Acquaviva, la San Marino Academy di Matteo Cecchetti vuole continuare a stupire. Dopo il dirompente successo sul Pennarossa, travolto 4-0 da Famiglietti e compagni, i Biancazzurrini saranno chiamati alla prova del Cailungo. Primo impegno infrasettimanale per l’Academy, secondo consecutivo invece per i Rossoverdi – impegnati settimana scorsa in Coppa Titano contro La Fiorita.

Di seguito il quadro della quarta giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Gli incontri saranno distribuiti in diretta streaming gratuita su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 | 4. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Fiorentino Cosmos N. Villa (Morisco, Zaghini) – S. Savorani 03/10 21:15 Montecchio Virtus Libertas Ucini (Macaddino, Giannotti) – M. Savorani 03/10 21:15 Acquaviva San Giovanni Murata Zani (Ercolani, Giannotti) – Hafidi 04/10 21:15 Domagnano Juvenes-Dogana La Fiorita Ilie (Tuttifrutti, Sapigni) – Xhafa 04/10 21:15 Acquaviva Folgore Domagnano Albani (Cristiano, Lerza) – N. Lerza 04/10 21:15 Montecchio Tre Penne Faetano Borriello (Bellavista, Notarpietro) – Delvecchio 04/10 21:15 Dogana* Pennarossa Tre Fiori Andruccioli (Macaddino, Gallo) – Mineo 04/10 21:15 Fiorentino San Marino Academy Cailungo Mineo (Ercolani, Righi) – Avoni 05/10 21:15 Acquaviva

*l’incontro di Dogana non sarà trasmesso in diretta streaming su TITANI.TV per via dei lavori di rifacimento dell’impianto