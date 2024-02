Campionato: il Murata ipoteca il sesto posto, Juvenes-Dogana e Fiorentino a braccetto

Non tradiscono le aspettative i posticipi della 21° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, che vede lo strappo in classifica operato dal Murata – ormai saldo al sesto posto – ed il divertente pareggio tra Juvenes-Dogana e Fiorentino, appaiate prima e dopo questa sfida proprio alle spalle dei Bianconeri, confermandosi entrambe in un ottimo stato di salute.

La squadra di Angelini torna al successo dopo due K.O. consecutivi e lo fa trascinata dal duo Cunha-Cicarelli. Già vicini al vantaggio in più d’una circostanza nel primo quarto d’ora, i Bianconeri sbloccano il risultato al 24’ sugli sviluppi di un corner. Cicarelli opera un traversone che Peters raccoglie sul palo più lontano per segnare di testa. Di lì a dieci minuti, il Murata raddoppia ancora su piazzato: stavolta Cicarelli pesca la testa di Cunha, completamente solo, che fa 2-0. Il Cailungo ci prova un paio di volte con Lago, ma veri pericoli per Elia Benedettini non ce ne sono. Nel finale il Murata sfiora il tris, ma – come in avvio di ripresa – gli avanti di Angelini difettano di mira e freddezza sul più bello. La Monaca è protagonista nel tenere in partita il Cailungo, che in effetti rimette in discussione l’esito della gara nel quarto d’ora finale. Un tocco di mano di Vitaioli causa il rigore che Lago deposita alle spalle di Benedettini al 77’. L’euforia in casa rossoverde svanisce però poco più di cinque minuti più tardi, quando Cecconi serve Santana, imprendibile per la difesa avversaria nella sua travolgente discesa conclusa con la rete del definitivo 3-1.

Perfetto equilibrio a Montecchio tra Fiorentino e Juvenes-Dogana. È la squadra di Serravalle a scattare meglio dai blocchi, facendosi vedere già dopo 150” dalle parti di Simone Benedettini – plastico sulla girata di Stella. Il portiere sammarinese è poi reattivo e coraggioso nell’uscita sui piedi di Colonna, che al quarto d’ora pregustava il vantaggio da breve distanza. La forza fisica di Diop è la principale arma con cui il Fiorentino cerca di rientrare in partita: dopo un assolo sventato in extremis da Manfroni, il centrocampista colpisce una clamorosa traversa con un mancino al volo da 25 metri. Prima dell’intervallo occasione Gianmaria Borghini, fermato dall’ennesima uscita puntuale di Benedettini. Nella ripresa ci provano Abouzziane e Molinari per il Fiorentino, difettando di concretezza nei rispettivi tentativi. Doppia clamorosa occasione al 54’, con Diop che manda in porta Stefanelli che sbatte su un monumentale Gentilini. Il pronto rilancio del portiere trova la sponda di Stella per Merli, che alza troppo la mira sull’uscita disperata di Benedettini. La parità avrebbe resistito due minuti ancora, fino a quando Gianmaria Borghini raccoglie il lungo lancio di Colonna per saltare Bottoni e Molinari, prima di offrire a Benedetti il comodo pallone dell’1-0. La gioia della Juvenes-Dogana dura però meno di dieci minuti, quando Hirsch – neoentrato – trova l’opposizione con un braccio di Manfroni al suo tentativo di cross. L’arbitro indica il dischetto, da dove matura la rete del pareggio a cura di Abouzziane. Di lì alla fine, entrambe le squadre danno l’impressione di poter mettere la testa avanti nel punteggio, senza riuscirci. Al 70’ Salemme non inquadra la porta dal limite dell’area, mentre sul fronte opposto Pasquinelli deve inchinarsi alla straordinaria parata di Benedettini. Prima del triplice fischio è Gueye, di testa, a dare al Fiorentino l’illusione del successo – mentre Cevoli, nell’area opposta, spedisce di poco alto in semirovesciata. Termina così con un divertente pareggio e l’espulsione per doppia ammonizione di Hirsch al 90’+7’, la sfida tra Juvenes-Dogana e Fiorentino.

Di seguito il quadro completo della 21° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutti gli incontri che disponibili on-demand su Titani.tv: