Carabinieri di Riccione. Arrestati 4 rumeni nullafacenti e pregiudicati per furto aggravato

RICCIONE (RN): Carabinieri – 4 Arresti durante il controllo del territorio.

______________________________________________________________

Nella decorsa serata, i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Riccione, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio traevano in arresto, per furto aggravato, i sottonotati soggetti di nazionalità rumena:

– T.S.I., 31-enne, nato in Romania ma residente in Francia, celibe, operaio;

– C.M.S., 29-enne, nato in Romania, celibe, operario;

– B.G.T, 32-enne nato in Romania, celibe, operaio;

– T.A., 29-enne nato in Romania, celibe, nullafacente.

questi ultimi tre domiciliati nel Comune di Chivasso (TO), pregiudicati.

Nella circostanza, alle precedenti ore 18.00 circa, i quattro soggetti venivano sottoposti a controllo alla circolazione stradale in questa via circonvallazione mentre, a bordo di un’ utilitaria, si erano da poco allontanati dal vicino viale Mogadiscio, luogo dove, in concorso tra loro, avevano perpetrato furto a bordo di autovettura in sosta in danno di un impiegato riccionese. I quattro giovani, che alla vista degli operanti assumevano un atteggiamento sospetto ed immotivatamente evasivo, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di uno smartphone di ultima generazione; di una valigetta 24ore – ambedue appena asportatati all’ interno del cennato autoveicolo – nonche’ di vari arnesi atti allo scasso. La refurtiva in corso di restituzione all’avente diritto.

Gli arrestati, espletate le formalita’ di rito, venivano trattenuti all’interno delle camere di sicurezza di questo Comando, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna innanzi all’A.G.. di Rimini.