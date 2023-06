Caro Fabrizio Cicchitto e Bobo Craxi … di Sergio Pizzolante

Caro Fabrizio – Cicchitto- e Bobo – Craxi-,nel 1917,, scoppio la rivoluzione bolscevica, con il crollo dell’impero zarista, con a capo Lenin e Troclij e tanti altri rivoluzionari, il cui elenco sarebbe lungo e non potremmo tralasciare il successore di Lenin il famigerato Stalin che Kruscev ebbe il coraggio nel XX congresso del PCUS -1956- di elencare tutti i di lui crimini.

Putin ha affermato – badate bene-,dopo la rivolta di Pregozhin, di non vuole cascare del passato,ossia nel 1917.

Il suo cuoco ha messo i piedi nel piatto con conseguenze imprevedibili Anche Lenin aveva la sua cuoca cui voleva dare il governo dell’URSS.

In conclusione, oggi nel male Putin ha a che fare con il cuoco, Lenin benevoltente, con una cuoca. Utopisticamente.

Tutto questo vale come esempio, per coloro che – l’elenco è lungo compreso Papà Francesco, Zuppi e Sant’Egidio – che cercano la pace a spese dell’aggredito e non dell’aggressore.

Molte volte ci sono eventi – che chiamiamo retoricamente “capricci” – che cambiamo la storia.

Sergio Pizzolante