Caso discarica Riceci con socio a San Marino. Riceci, il no di cittadini e ambientalisti alla discarica: “Avrà un impatto devastante”

Diversi i comitati che si oppongono al progetto che fa capo a Ecoservizi e Marche Multiservizi. La preoccupazione di chi ha agriturismi e B&B: “Nessuno vuol venire in un posto accanto a una discarica, rischiamo di perdere il lavoro di anni”

La discarica dovrebbe nascere nel comune di Petriano, esattamente a Riceci, località tra Urbino, città patrimonio dell’Unesco, e Montefabbri, uno dei borghi più belli d’Italia. L’impianto dovrebbe essere realizzato da Aurora, società costituita ad hoc per il progetto e con capitale sociale per il 60 per cento da Ecoservizi e il 40 per cento da Marche Multiservizi – la società pesarese a maggioranza pubblica.

In queste settimane, però, associazioni, comitati, ambientalisti e cittadini hanno iniziato una vera battaglia per fermare il progetto. “Un impianto devastante”, secondo le valutazioni ambientali presentate dai dissidenti in provincia, a Pesaro. Prese di posizioni e manifestazioni di protesta che sembrano aver avuto effetto. Molti politici hanno infatti visitato Riceci e tutti hanno espresso contrarietà alla costruzione. Sembrerebbe possibile uno stop definitivo, anche se Marche Multiservizi per il momento non rilascia dichiarazioni in merito. (…) Rainews.it