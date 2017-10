Caterina Pruccoli (San Marino Tennis Academy) si ferma solo in finale nel torneo Open del Panda Roma

Caterina Pruccoli si ferma solo in finale nel torneo Open del Panda Roma

Brillante finale di stagione per la riminese allieva della San Marino Tennis Academy: questo risultato le vale i punti per la promozione a 2.7 in classifica Fit

E’ un finale di stagione ricco di soddisfazioni per la riminese Caterina Pruccoli, che si è fermata solo in finale nel torneo nazionale Open del Tennis Panda di Roma.

La 2.8 allieva della San Marino Tennis Academy ha esordito nel tabellone finale di questo torneo, limitato alle 2.7, dove ha battuto nei quarti la 3.2 Beatrice Piras per 6-4 6-2, e poi in semifinale la seconda testa di serie, la 2.8 Letizia Mastromarino, per 6-2 6-4, cedendo nel match clou per 6-4 6-0 alla 2.8 Maria Carla D’Annunzio.

Con i punti guadagnati nella Capitale la riminese Pruccoli, allieva di Giorgio Galimberti, salirà nelle prossime classifiche nazionali a 2.7.