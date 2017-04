CATTOLICA. “DALLA TERRA PER LA TERRA” 22-25 APRILE

Riceviamo e pubblichiamo

Fiera la fiera nasce per rendere sempre piu consistente l’aiuto che gia dai mesi prima è stato fornito ai cittadini e aziende colpite dal terremoto nel centro Italia. Con l’aiuto del Comune di Cattolica, associazione alberghiera eASS.Flamia Abbiamo potuto ospitare aziende produttrici da Norcia Acquasanta, Gualdo e San Ginesio offrendogli stand, promozione e struttura alberghiera.

La fiera è il conseguimento al Fare per i Nostri Fratelli, perchè ora l’aiuto deve essere focalizzato allo sviluppo di redditi, dargli le possibilità di far partire l’economia così da non dover sterilizzare attività o abbandonare il territorio.. nessuno resti solo, nessuno resti indietro. Oltre tutto la fiera è stata promossa dalla Corte di Giustizia e dei Diritti dell’Uomo di Ginevra, ente che per il lavoro conseguito a titolo privato e gratuito mi ha nominato loro commissario .

Successivamente la Fiera Cattolica attraverso la Corte di Ginevra verrà avviato un consorzio di diritto internazionale che possa promuovere attività produttrici gastronomiche e territorio. Gli accordi sono gia avviati con camere di commercio estere, Bielorussia Georgia, Kazakistan, e primi accordi commerciali con importanti Commerciali alimentari d’eccellenza in Cina e Kazakistan.

Ci tengo a precisare… che per noi oggi l’importante è creare reddito, incentivare l’occupazione e sapere che nessuno lascerà territori italiani ricchi di cultura e tradizione. la mia provocazione è questa… Che le zone del sisma non vengano abbandonate da istituzioni e cittadinanza come fu per Istria Fiume e Dalmazia.

Un particolare ringraziamento per il comune di San Giovanni Marignano che ha donato svariate casine. Un vero segnale di una solidarietà senza confini.

Tommaso Scattolari