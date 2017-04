Cattolica (RN): Carabinieri al “Ralf in Bikini 2017” – evento sull’alveo del fiume Conca – arresti, denunce e segnalazioni amministrative.

Si è concluso nella notte lo straordinario evento che ha portato in riviera migliaia di giovani. Il dispositivo, predisposto per la circostanza dai Carabinieri del Comando Compagnia di Riccione diretti dal Cap. Marco Califano – e che unitamente a quello messo in campo dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza ha assicurato durante tutta la giornata la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – si è occupato anche di contrasto ai reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione in tema di sicurezza stradale.

Nell’occasione, pertanto, i militari hanno cosi proceduto all’arresto di:

– V.A. 19-enne di Foggia, poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel frangente i militari lo sorprendevano nelle adiacenze del locale appartato con alcuni coetanei e cedere della sostanza stupefacente. Successivamente sottoposto a perquisizione, lo stesso veniva trovato in possesso di gr. 5,9 di “marijuana” suddivisa in dosi pronte per la cessione a terzi, poi sequestrata unitamente alla somma contante di euro 40, ritenuta il provento della illecita attivita’.

– B.I 18-enne di Genova, responsabile di rapina. Predetto, dopo essersi impossessato con violenza di una catenina in oro di proprietà di S. G., 28 enne da Vittoria ( RG), allo scopo di assicurarsi la fuga, lo attingeva con spray al peperoncino successivamente dileguandosi. L’azione veniva tuttavia notata da personale della dipendente Stazione Carabinieri di Misano Adriatico, che lo immobilizzava e lo traeva in arresto, recuperando la refurtiva, successivamente restituita all’avente diritto.

Nel corso delle stesso servizio venivano altresì deferiti in stato di liberta:

– B.D, 20-enne del luogo. Nella circostanza, militari della Stazione di Misano Adriatico, in zona appartata, adiacenze i parcheggi del citato locale, procedevano al controllo dell’indagato trovandolo in possesso di 8 compresse di “ecstasy” e di gr. 2, 4 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

– I. N., 28 – enne pregiudicato serbo. In questa circostanza, sempre una pattuglia della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico, procedeva al controllo dell’indagato trasportato a bordo di un’autovettura Fiat 500 condotta da proprio connazionale. Dalla immediata verifica emergeva che lo stesso risultava colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto e Questore della provincia Forli – Cesena in data 18 nov 2016.

Sono stati inoltre segnalati alla competente autorità amministrativa quattro assuntori di sostanze stupefacenti poiche’ trovati in possesso di complessivi gr. 1 di “marijuana” , gr. 0,6 di “cocaina” e gr. 3 di hashish.

Sanzionati 4 utenti della strada per violazioni al c.d.s., elevando sanzioni per un totale di euro 800,00 circa. Controllati più di 50 auto/motoveicoli e circa 70 persone.