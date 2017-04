Comites San Marino propone iniziative naturalistiche aperte alla cittadinanza

Il Comites San Marino, in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino, propongono altre belle iniziative naturalistiche aperte alla cittadinanza.

Gli interessati alla passeggiata Naturalistica o al 2° corso sulla conoscenza delle erbe spontanee sono pregati di iscriversi al Centro Sociale di Fiorentino o di prendere contatto con la responsabile corsi della Giunta di Castello Monica.

La passeggiata sarà gratuita e vedrà una merendina, e acqua offerta da parte della Giunta. Il corso invece ha un costo che serve a coprirne le spese necessarie alla realizzazione, e il ricavato verrà poi devoluto in beneficenza sul CC che il COMITES ha aperto insieme a tutte le associazioni Italo-Sammarinesi a favore dei Terremotati del Centro Italia.

Tutti i soldi raccolti serviranno allo sviluppo di un progetto in accorto con le autorità del luogo, e tale progetto dipenderà dai fondi che saremo riusciti a raccogliere con le iniziative e le donazioni. Pertanto ringraziamo tutti coloro che come la Giunta di Castello di Fiorentino continua ad adoperarsi per questo importante scopo, a tutti coloro che contribuiscono, e anche a coloro che ci aiuterà a rendere la nostra idea sempre più di dominio pubblico.

Quindi un immenso grazie a tutta la stampa che diffonderà il nostro messaggio, avvertendo che le iniziative non si fermano e che confidiamo nella collaborazione di tutta la stampa con tutti noi.

Il presidente del COMITES

Diego Renzi