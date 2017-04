CORIANO. ALESSANDRO LEONARDI CANDIDATO SINDACO DEL CENTRO-SINISTRA

Presentazione ufficiale del candidato sindaco del centro-sinistra a Coriano. Alessandro Leonardi, 45 anni, due lauree in economia e imgegneria, dipendente della provincia di Rimini, sfiderà pertanto il primo cittadino uscente Domenica Spinelli. Una lista civica di centro-sinistra “Insieme per Coriano” con un programma condiviso. “Guardiamo al futuro per rilanciare il nostro paese”.

Nell’attesa della definizione dei candidati consiglieri, Leonardi ha illustrato la piattaforma programmatica della sua campagna elettorale. Dalla trasparenza dell’amministrazione comunale, alla sinergia tra burocrazia e impresa, alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, alla salvaguardia della specificità locali. “Unire capoluogo e frazioni che non sono la somma della popolazione, bensì una comunità che rappresenta un luogo cerniera tra entroterra e mare”.

Leonardi interviene anche sulla questione del termovalorizzatore di Raibano. “Occorrono azioni di compensazione e mitigazione ambientale a favore dei residenti nelle zone limitrofe all’impianto rilanciando il Consiglio Consultivo della Comunità Locale che è uno strumento indispensabile di condivisione con la cittadinanza riguardo agli effetti dell’attività del termovalorizzatore medesimo”.

Salvatore Occhiuto