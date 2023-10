Coriano. Presidenti e scrutatori di seggio elettorale, iscrizioni aperte  Il termine ultimo per i Presidenti è il 31 ottobre 2023

Coriano, 21 ottobre 2023 – Aumentano da 9 a 11 le sezioni elettorali del comune di Coriano. Attraverso una articolata riorganizzazione del territorio comunale, qualora la proposta passi il vaglio della Commissione Territoriale, si prospettano netti vantaggi per i cittadini in occasione delle scadenze elettorali. Andare a votare con la ridefinizione territoriale prevista, significherà infatti per gli elettori niente file ai seggi con la possibilità di accorciare le distanze per recarsi al voto. Per i presidenti di seggio il lavoro sarà semplificato e diventerà più agevole consentendo loro di svolgere al meglio le operazioni di voto e spoglio. A questo proposito il prossimo dicembre 2800 elettori riceveranno una comunicazione a mezzo lettera di cambio della sezione di voto.

Per quanto riguarda i Presidenti di seggio l’amministrazione informa che in occasione della revisione annuale dell’Albo Unico dei Presidenti di Seggio elettorale è possibile richiedere l’iscrizione. Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che intendono ricoprire l’incarico di Presidente di seggio con apposita iscrizione all’albo, dovranno presentare domanda, solo se non già iscritti, entro il 31 ottobre 2023.

Il sindaco a nome dell’amministrazione invita i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti richiesti ad iscriversi all’albo in vista dell’ulteriore necessità di presidenti rimarcando la professionalità, la disponibilità e l’ottimo lavoro svolto ad oggi dagli attuali presidenti di seggio durante le varie consultazioni elettorali.

Per iscriversi all’albo occorre essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le domande di iscrizione, indirizzate al Sindaco del Comune di Coriano, le informazioni e la modulistica sono consultabili nelle apposite pagine del sito comunale al seguente indirizzo: https://comune.coriano.rn.it/documenti-e-dati/albo-dei-presidenti-di-seggio/

Si ricorda inoltre per i cittadini elettori che intendono ricoprire l’incarico di Scrutatore di seggio elettorale, non ancora iscritti, la possibilità di inviare domanda per ottenere l’iscrizione nell’apposito albo entro il 30 novembre.

A tal proposito si ricorda che l’iscrizione ad entrambi gli Albi è a vita fino a quando si rimane elettori del comune e non occorre reiterarla, decade solo in caso di raggiungimento del massimo di età o su esplicita richiesta dell’interessato.

Ufficio Staff del Sindaco