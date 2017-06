Coriano. Primo consiglio comunale

Si è svolto ieri sera, in una cornice atipica, il primo Consiglio Comunale del mandato iniziato a seguito delle elezioni del 11 giugno, che ha visto confermata al governo di Coriano la lista civica Progetto Comune.

In Piazza Don Minzoni, ai piedi della statua del patrono della Città, San Sebastiano, la Sindaca Domenica Spinelli ha rinnovato il giuramento per questo mandato, seguito dall’inno d’Italia, e presentato i neo eletti.

Con questa seduta si è dato inizio al nuovo corso per la logistica dei Consigli Comunali, che lo vedrà itinerante nelle frazioni, come indicato nel Programma Elettorale dell’attuale amministrazione.

Anche se l’indirizzo indicato è “più sociali e meno social”, si è dato seguito anche alla sperimentazione della trasmissione in diretta sulla pagina ufficiale del Comune di Coriano.

Nell’ambito del Consiglio sono state rese note le deleghe assegnate ai neo Assessori, 3 le conferme.

Ugolini Gianluca oltre che della carica di Vicesindaco si fa carico degli assessorati di Protezione Civile, sanità, Polizia Municipale, Sicurezza, arredo e decoro Urbano, Trasporti, Volontariato Civico e terzo Settore.

A Roberto Bianchi vanno le deleghe per Lavori Pubblici, Patrimonio, Cimiteri, Mobilità slow.

In qualità di Assessore Esterno viene riconfermato anche Michele Morri per gli assessorati Ambiente, Personale, Bilancio e Società Partecipate.

Due le nuove entrate al femminile, Anna Pazzaglia con le deleghe per Turismo, Politiche Comunitarie, Valorizzazione del Territorio, Sentieristica, Percorsi Natura, Bandi Europei, Eventi, Commercio, Immagine e promozione del Territorio; Beatrice Boschetti con le deleghe per Sociale, Affari Legali e Tutela della Legalità, Welfare del Cittadino e Politiche per l’Inclusione.

La Sindaca Domenica Spinelli tiene a se le deleghe per Urbanistica, Cultura, Politiche del Lavoro e Attività Economiche, Industria, Artigianto e SUAP e conferisce ulteriore deleghe a tutti i Consiglieri di Maggioranza.

Loris Mazzotti oltre ad essere nominato Capo Gruppo per Progetto Comune gli vengono attribuite le mansioni ed i compiti inerenti ad Agricoltura, Caccia Pesca Protezione Fauna selvatica.

Giulia Santoni: Plitiche Givanili, pari Opportunità e Tutela degli Animali

Gaia Cecilia Codecà: Pubblica Istruzione, Rapporti con Associazione e Parrocchie

Anna Pecci: Politiche della Famiglia, e Edilizia Scolastica

Gianluca Fabbri: Politiche dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica

Stefano Aluigi: Statistica, Servizi Informatici e Rapporti con il Territorio

Primiano Rosa: Tempo Libero e Diversamente Giovani

Per quanto riguarda progetto Comune anche i non eletti attualmente in Consiglio Comunale, Oscar Sanchini, Fabio Angelini, Massimiliano Zannoni e Alessandra Renzi affiancheranno gli assessori e consiglieri nel lavoro a loro assegnato.

Dal discorso di Domenica Spinelli:

“Buonasera a tutti,

oggi partiamo ufficialmente con il secondo mandato amministrativo per Progetto Comune.

Ringrazio a nome di tutti i componenti della Squadra, la Città per la risposta importante nei numeri e nei contenuti data l’11 giugno.

#ContinuiamoConVoi

Questo è il motto che ci ha accompagnato e che continuerà ad essere la nostra stella polare.

Da adesso in poi il lavoro avviato nel 2012 continuerà con più slancio e con un bagaglio di esperienza amministrativa importante che ci ha già portato a fare scelte utili per tutti i Corianesi.

Il consiglio Comunale è l’organo istituzionale dove maggioranza e minoranza scrivono il presente e il futuro della città.

Auguro a tutti di lavorare con spirito di servizio verso i cittadini tutti.

Auguro a tutti di mettere al centro l’essere umano e di fare scelte che abbiano una visione che vada oltre il proprio mandato.

L’agenda della squadra di maggioranza parte dalla sfida di restituire fiducia dei cittadini nelle istituzioni e quindi nel favorire la massima partecipazione alla vita amministrativa

La scelta di fare questo primo consiglio comunale in piazza ne è la testimonianza.

La scelta di fare i consigli comunali itineranti nelle frazioni è l’esempio di come la volontà politica possa trasformarsi in azioni concrete velocemente e colgo l’occasione per invitarvi al prossimo consiglio che faremo a Mulazzano.

Ringrazio tutta la maggioranza, compreso tutti i membri di progetto Comune per il lavoro svolto e per quello che svolgeremo.

Ci aspettano sfide importanti per la svolta decisiva di un Comune che ha tutte le possibilità di essere un Comune di serie A.

Grazie”