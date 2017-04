CORIANO. VIA RANCO AVANZAMENTO DEI LAVORI. IL 29 MAGGIO RIAPERTURA AL TRAFFICO

Dopo il lavoro di consolidamento concluso a fine marzo, in data 20 aprile 2017 è arrivata l’autorizzazione del genio militare, finalizzata all’approvazione del piano di Bonifica Bellica e quindi il 02 maggio 2017 la ditta incaricata della bonifica (SOGEMA) darà corso alle opere di sminamento. A seguito di questo intervento, Hera darà inizio ai lavori, presumibilmente il 15 maggio 2017.

Verrà realizzato il sottofondo stradale nelle aree in cui si è intervenuti per il consolidamento della frana, in modo da permettere, in data 29/05/2017, la riapertura al transito della via Ranco in concomitanza con l’esecuzione della nuova condotta di scarico, naturalmente il transito veicolare sarà gestito in base all’andamento dei lavori e nell’occorrenza in condizioni di senso alternato.