Cos’è la Meloni? Facciamo il punto. … di Sergio Pizzolante

Perché continuano ad invitare Bersani, il più modesto dei segretari del Pd( se la gioca con Zingaretti), per dimostrare che la Meloni è destra destra, “questa destra qui”, “questa qui”, “questi qui”, questi che attaccano i poveri e gli operai, che precarizzano tutto, che ci mandano in rovina, che ci isolano in Europa e nel mondo e invece, invece, che succede?

E dirò di più. Come hanno detto personalità rilevanti di sinistra( nell’incontro del Forum Socialista che abbiamo organizzato a Roma) come Claudio Petruccioli, antico leader del PCI e Stefano Ceccanti brillante analista politico del Pd: la Meloni potrebbe essere la personalità politica che allarga l’attuale alleanza di centro ( popolari, più socialdemocratici, più liberali) in Europa. Boom.

Cioè, dicono Petruccioli e Ceccanti, personalità sagge e rilevanti di sinistra (che i Talk di sinistra non invitano mai), che non essendoci i numeri per una alleanza di destra in Europa, dopo le elezioni europee, e visto che probabilmente non ci saranno nemmeno i numeri per avere una solidità nell’attuale maggioranza, la Meloni potrebbe essere chiamata a contribuire a dare un nuovo equilibrio in Europa. Boom boom!