Cronaca. Un riminese perde la vita durante un’escursione in moto in Abruzzo.

Durante un’escursione in moto in Abruzzo, , un riminese di 49 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Mentre perdeva il controllo della sua moto e cadeva a terra, è stato investito da un altro motociclista proveniente dalla direzione opposta, non riuscendo ad evitarlo. L’incidente ha causato anche il ferimento di altri due motociclisti, ma non in modo grave. L’evento è avvenuto lungo la strada Regione 577, una zona frequentata dai motociclisti, e nonostante l’intervento tempestivo del servizio medico d’urgenza, il motociclista di 49 anni ha purtroppo perso la vita.