Davide Obino insieme a Riviera Basket Rimini

L’ultimo innesto della Riviera Basket Rimini risponde al nome di Davide Obino, romano “romanista” nato il 21 aprile, giorno del compleanno della sua città, nel 1996. Nacque a Milano, ma fu un caso e non è determinante.

Sicuramente determinante per il suo futuro fu l’incidente del 2009 che gli tolse parte della gamba sinistra, un evento segnante che non riuscì a fermare la sua spiccata attitudine sportiva.

A 13 anni, infatti, non si perde d’animo e, fin dal periodo della riabilitazione, dimostrò una vitalità fuori del comune. Ringraziamo chi, vedendolo “impennare” la carrozzina nei corridoi del centro di riabilitazione decise, fin dal 2010, di convogliare la sua energia nel basket, e la onlus Art4sport che gli ha dato mezzi e fiducia per seguire il suo sogno.

Inizia con la Fondazione Santa Lucia Roma, prendendo parte ai campionati giovanili ottenendo il 1° titolo e quello di miglior giocatore, guadagnando il secondo posto nel campionato successivo. Sempre con il Santa Lucia ha vinto per due anni di seguito la Super Coppa Mancini e, negli anni successivi, ha collezionato diversi trofei che vanno a comporre un palmares di primissimo livello.

La sua qualità gli ha permesso di indossare a soli 16 anni la maglia azzurra Under 22, con la quale ha partecipato agli Europei a Londra 2012 piazzandosi con l’Italia al 5° posto e guadagnando l’accesso ai mondiali dell’anno successivo in Turchia. Proprio in occasione dei Campionati del Mondo di Adana, fu convocato nella Nazionale Under 23.

Negli anni ha preso parte a diversi campionati di Serie A, Serie A2 ,ormai scomparsa, e Serie B.

Dopo aver fatto esperienza in mezzo ai talenti del Santa Lucia ha deciso di andare a farsi le ossa altrove. Così ha militato nella SS Lazio Basket, poi NCiP Rieti, Volpi Rosse Menarini Firenze ed infine Giovani e Tenaci Roma.

Davide Obino vive e lavora Roma. Parteciperà quindi, ad un allenamento settimanale raggiungendo i compagni nel fine settimana secondo il calendario delle gare non ancora reso pubblico.

Pratica vari sport di palestra. Con la scherma è argento in sciabola e bronzo in fioretto, fresco di campionati assoluti italiani, e si diletta sullo snowboard e tanto altro.

Quii a Rimini, però, arriva come prima punta per mettere a segno tanti canestri contribuendo a mantenere alto il livello raggiunto già lo scorso anno da Riviera Basket.

Sarà una gioia inserire Davide Obino nel nostro fantastico gruppo fatto di coesione, entusiasmo e volontà.

Un giovane di categoria superiore nel quale riponiamo tante aspettative.

Un ragazzo che arriva con l’intenzione precisa di essere parte del gruppo mettendosi a disposizione di tutti. Non sarà l’isolata a punta di diamante, ma la punta dell’iceberg che si propone di riservare tante sorprese alle formazioni avversarie.

A lui il compito di trovare il feeling giusto con la squadra per centrare, insieme, gli obiettivi della gioiosa macchina di Riviera Basket Rimini e condividere il caloroso abbraccio del pubblico riminese.

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi