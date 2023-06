Dichiarazione dei Redditi IGR: il servizio CSU è prorogato fino al 14 Luglio 2023

Tenuto conto della rilevante affluenza di utenti e della proroga del termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi IGR al 31 Luglio 2023, la Centrale Sindacale Unitaria ha deciso in via eccezionale di prorogare il servizio di accettazione delle Dichiarazioni dei Redditi IGR fino a venerdì 14 Luglio 2023 compreso. Ricordiamo che il Servizio “Dichiarazione dei redditi IGR e DAPEF” svolto dalla CSU per il mese di Luglio si svolgerà esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, presso la sede della CSU in Via Cinque Febbraio n. 17 (1° piano” “Central Square), a Domagnano. Si rende noto che i tempi per la compilazione della DAPEF/IRAFE (Redditi esteri) sono prorogati fino al 30 Settembre 2023, ma i documenti vanno presentati contestualmente alla dichiarazione dei redditi. L’appuntamento si può fissare in piena autonomia collegandosi al sito di prenotazioni https://csuservizi.prenotime.it/ o tramite i siti web di CSdL o CDLS, oppure chiamando i numeri 0549/962011 – 962012 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 (dal lunedì al venerdì); i posti disponibili sono limitati per cui è indispensabile prenotare l’appuntamento con sollecitudine. Per poter svolgere al meglio il servizio è indispensabile rispettare rigorosamente l’orario dell’appuntamento concordato, portare tutta la documentazione necessaria ed essere muniti della tessera di iscrizione a CSdL o CDLS; chi non è ancora iscritto può cogliere l’occasione per aderire ad una delle due Confederazioni, ottenendo così condizioni di economiche più favorevoli; in ogni caso il tariffario applicato è esposto all’interno dei locali CSU.

CSU