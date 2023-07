Discarica Riceci con socio a San Marino. Ambrogio Rossini ride! 3,1 milioni per il 40% di Aurora (società che ha presentato il progetto) da MMS

L’azienda Aurora, che ha presentato il progetto per la maxi discarica per rifiuti speciali a Riceci di Petriano in Provincia, è una scatola vuota. Quasi. Marche Multiservizi ha deliberato di acquisirlo integralmente, in tre step successivi, ad un prezzo d’oro. E, per lo specifico contesto e le circostanze in cui si è svolta l’operazione, questa è una delle anomalie della vicenda, che presenta più di un aspetto controverso.

Aurora è stata costituita a Rimini il 25 maggio 2021 come società a responsabilità limitata con capitale di 50mila euro, con la denominazione originaria di Ecosun, tra l’imprenditore sammarinese Ambrogio Rossini, 87 anni, e un connazionale, 88 anni, a il tempo, amministratore di Ecoservizi srl di San Marino. I primi due anni si sono chiusi con perdite di 3.412 euro e 10.945 euro. Poi, a fine 2022, è arrivata Marche Multiservizi: il capitale è stato aumentato di 100.000 euro con un sovrapprezzo di 566.666 euro, pagato per il 60% (400mila euro) da Ecoservizi e per il 40% (266mila euro) da Mms, il cui amministratore delegato Presidente è stato nominato l’ufficiale Mauro Tiviroli.

Per acquisire il 40% complessivo (come deliberato dal consiglio di amministrazione), nello stesso giorno Mms ha acquistato da Ecoservizi una quota nominale di 20mila euro, pari al 13,3% del capitale sociale di Aurora, per la cifra funambolica di 2,9 milioni di euro. Rispetto alla sopravvalutazione, pari a circa 6,6 volte, dell’aumento di capitale per adeguarlo al valore della società, la quota nominale è stata moltiplicata per 145 volte, quasi 22 volte tanto. Pertanto, il costo complessivo per Marche multiservizi è stato di 3.166.666 euro, di cui 266.666 finiti nella cassa comune di Aurora e 2.900.000 incassati da Ecoservizi.

Il titolare di questa società, come accreditato ai media, sarebbe Ambrogio Rossini, ma non ci sono riscontri documentali perché il registro delle imprese sammarinese non offre trasparenza sui titolari delle quote societarie.

Le anomalie dell’operazione

Tra le anomalie del progetto non ci sono solo quelle che hanno provocato un forte movimento di protesta popolare. Ovvero: la discarica di 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, da dismettere in 25 anni, è stata progettata, a poco più di un chilometro da Gallo, in uno degli scenari territoriali più belli delle Marche, per essere adibita a sfondo per il famoso spot promozionale di Dustin Hoffman.