Dopo sei giorni dall’incidente in A14 è morto l’architetto riccionese Marco Bologna

Ben 6 giorni di agonia per Marco Bologna, l’architetto e designer riccionese caduto in moto in A14 il 9 settembre. È infatti deceduto ieri all’età di 65 anni. Lascia il figlio 17enne e la compagna, rimasta anche lei ferita nell’incidente, ma non in maniera grave.

Erano circa le 21.20 del 9 settembre quando l’architetto, viaggiando in autostrada in direzione Riccione, presso Faenza, era caduto apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, gli era stato riscontrato un trauma cranico e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. A poco sono servite le cure prestategli in questi giorni.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente e a tal proposito non è ancora possibile stabilire una data per i funerali.