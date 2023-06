È partito da Rimini il tour musicale più bello dell’estate. Buona la prima per il Tezenis Summer Festival: un karaoke a cielo aperto con le stelle della musica italiana (e non solo) che si sono alternate sul palco di piazzale Fellini per presentare le hit dell’estate, accompagnate da due giovanissime padrone di casa Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Migliaia di persone fin dal pomeriggio si sono date appuntamento nella piazza a due passi dal mare per dare il via all’arrivo dell’estate in compagnia dei big della musica: più di 30 astisti, con una grande sorpresa annunciata a poche ore dall’inizio del concerto, che ha visto salire sul palco all’ombra del Grand Hotel anche Fedez, insieme ad Annalisa e agli Articolo 31, per cantare il grande successo dell’estate Disco Paradise. Una maratona musicale durata più di quattro ore, nata dal connubio di Tezenis e Radio 105 e la collaborazione del Comune di Rimini che si è aggiudicato la prima tappa di questo grande tour che toccherà quattro grandi piazze italiane: La line-up degli artisti ha visto sfilare sul grande palco di 28 metri (alto 12 metri) e davanti a 80 metri quadrati di ledwall gli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana: una serata di grandissimo successo di pubblico e dal grande impatto mediatico, trasmessa in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e sui social di Radio 105. La folla si è scatenata all’arrivo del rapper italiano Rhove con la sua Shakerando e con i medley di J-Ax e DJ Jad, meglio conosciuti come Articolo 31, presenti alla prima tappa del Tezenis Summer Festival 2023 e che si sono esibiti anche insieme a Fedez e Annalisa. A seguire sul palco è arrivato Rosa Chemical, dopo il successo di Made in Italy, singolo portato sul palco dell’Ariston al settantatreesimo Festival di Sanremo, tra gli artisti più acclamati della serata. La pioggia non ha fermato il rapper e produttore discografico Mr Rain, ancora reduce dal successo di Supereroi, portato a Sanremo 2023, che ha fatto cantare i tanti giovanissimi, le coppie e le famiglie. Sul palco del live-evento del Tezenis Summer Festival anche la cantante e rapper italiana Baby K, che con Roma-Bangkok detiene il record nella storia della musica italiana per il primo video musicale che ha raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. E ancora Fred De Palma, “re” delle hit estive italiane. E ancora, Achille Lauro, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Oriana Sabatini, Piccolo G, Rocco Hunt, Rondosasosa, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso. Gran finale con gli attesi Pinguini Tattici Nucleari, attualmente impegnati nel loro tour “Stadi 2023”, ovvero undici date che vedono la band suonare negli stadi e nelle arene più importanti d’Italia.

Comunicato stampa Comune di Rimini