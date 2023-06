E’ scomparsa di Anna Maria Neri Ceccoli. Il cordoglio della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero

Alla vigilia della sua cinquantesima edizione, la Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero ha appreso, ad esequie avvenute, la dolorosa notizia della scomparsa di Anna Maria Neri Ceccoli, che dell’istituzione è stata Presidente per diversi anni. Anna Maria, nella sua lunga vita, si è dedicata con passione all’arte, al proprio lavoro ed all’adorata famiglia, che le ha fatto amare la Repubblica di San Marino con un trasporto filiale. Dopo la fondazione e l’iniziale gestione della Comunità Sammarinese della Toscana da parte del figlio Guido, Anna Maria ne ha assunto la gestione, dedicandosi successivamente, con abnegazione, alla presidenza della Consulta. Durante la sua direzione, la Consulta ha attivato molte nuove iniziative, culturali e relazionali, che le hanno procurato un’importante ed inedita visibilità, ottenendo anche, nel medesimo periodo, l’ufficiale riconoscimento di Organo di diritto pubblico della Repubblica di San Marino. Da qualche anno a questa parte Anna Maria era stata costretta ad allontanarsi dall’impegno attivo presso la sua comunità di origine e l’istituzione che aveva un tempo condotto, ma nulla, neppure alcuni dolorosissimi colpi che le aveva inferto la vita, avevano mai potuto intaccare l’amore che aveva sempre provato per San Marino e per i suoi cittadini, ovunque residenti. La Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, sempre grata ad Anna Maria per gli anni dedicati alla sua gestione, è vicina al marito, alla figlia ed a tutta la famiglia in questo momento di grande tristezza.

Comunicato stampa Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero