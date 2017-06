ECCELLENZE SAMMARINESI. ONDA SOLARE DAY SAN MARINO 2017

Promosso da Mg12 – Magnesium European Network e organizzato in collaborazione con Associazione EcoMg12 San Marino e con Podere Lesignano e con Associazione Energie Rinnovabili si terrà presso il Podere Lesignano a Fiorina di San Marino sabato 15 luglio dalle 9.00 alle 18.00 l’importante e qualificata manifestazione ONDA SOLARE DAY. Saranno esposte per addetti ai lavori eco-veicoli e eco-tecnologie delle seguenti aziende:

MERCEDES-BENZ, POWER ON, PIEL, la monoposto solare Emilia2 del Team Ondasolare in collaborazione con Grafite Compositi e con IPSIA di Maranello e con Carrozzeria AUGUSTA, ITALJET, RENOVA BIKE, Fuoristrada TGS Electric Race, RCM MOTOSCOPE, SHEEL ECO MARATHON, RENAULT, Furgoncini ALKE, TAZZARI ZERO Imola, Colonnine ABB Asea Brown Boveri, Nettare21, Enegreen, Enerlight, Parco Valdera del Motorismo, E-RALLY e ECO-RALLY, UNUS ANIMUS, WAYEL, Scooter a Metano e GPL dell’Istituto Leon Battista Alberti di Rimini, MORELLI SpA in collaborazione con SOLBIAN ENERGIE SpA e con INNOVATIVE AUTOMATION, HYDRA Srl, BYFARM, ARCHIDRONE, VETROVENTILATO, MT DESIGN, PLANET BEACH in collaborazione con PLANET LUX SPORT, ANGELINI DESIGN, SEGNO Disegno di Macchine in collaborazione con REXTECH, ARREDO-LINE COSTRUZIONI, Studio di Architettura Fabio Vannini in collaborazione con Arch. Massimo Bilancioni e VIVAI CRISTINA RIGHI, EXPLORA Campus con RIMINI DRONES, AIEP Editore, ITALSERVICE di Foligno ed infine della rassegna del lusso italiano a Mosca ITALY WEEK. Sarà presente anche una postazione con una TOYOTA FJ CRUISER BIO-DRIVE ME, veicolo laboratorio alimentabile a bioetanolo, E85, metano, idrometano e biogas, testimonial ufficiale del progetto EcoRallyRAID, presentata da Mario Montanucci Pignatelli. L’evento vanta la collaborazione della PR & FRIENDS e della Cooperativa 3 ARROWS e il supporto scientifico della AER Associazione Energie Rinnovabili sammarinese. Nel pomeriggio si terrà un convegno a cura di AER Associazione Energie Rinnovabili e di ABB Asea Brown Boveri e una breve presentazione delle attività future dell’Associazione EcoMg12 San Marino. I visitatori potranno accedere gratuitamente alla manifestazione e si consiglia di parcheggiare presso il parcheggio del Centro Direzionale Fiorina (Camera di Commercio San Marino). Per poter pranzare nella struttura con buffet è necessaria la prenotazione scrivendo a: ufficio@poderelesignano.com o info@eccellenzesammarinesi.com