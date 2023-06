ENERGREEN. OSTACOLI SUPERATI E COSA ABBIAMO IMPARATO IN QUESTI ANNI

In un settore in continuo aggiornamento e soprattutto in rapida evoluzione come il fotovoltaico, nel corso degli anni abbiamo affrontato non poche difficoltà…

Non è stato semplice promuovere una tecnologia sconosciuta e totalmente nuova nei primi anni di lavoro, scontrandoci spesso con lo scetticismo delle persone e l’ovvia insicurezza iniziale verso questo nuovo tipo di impianto…

Ricordiamo ancora tutte le volte che ci hanno detto:

“Quindi mi state dicendo che farete i buchi nel mio tetto?? No grazie”

“Perché devo spendere quasi 20000 euro (nel 2011) per dei pannelli solari?”

“E’ tutta una truffa, il fotovoltaico non funzionerà per molto”

“Ok, ma ci sono gli incentivi? Senza l’incentivo allora non mi interessa”

“Voi del fotovoltaico non sapete che state inquinando l’ambiente con tutti quei pannelli che non si potranno smaltire!!”

… potremmo scrivere un almanacco di tutto ciò che ci siamo sentiti dire….

E invece, credendo fortemente in questa tecnologia e investendo tantissimo nella qualità del nostro lavoro e nella promozione (più della tecnologia che per noi stessi), oggi siamo i leader del settore.

Oltretutto, grazie ad un sistema ben normato e attentamente gestito, oggi a San Marino sono stati installati più di 1500 impianti fotovoltaici, con ben due tipologie di “scambio sul posto” molto innovative e convenienti: Il Fotovoltaico è l’eccellenza sammarinese.

Ogni giorno riceviamo richieste di consulenza di ogni genere e non solo le famiglie e le imprese hanno capito la convenienza del fotovoltaico, ma si stanno preparando ad un notevole cambio di mentalità che li porterà a sostituire la loro vecchia caldaia con una nuova pompa di calore, a rimpiazzare il loro piano cottura con l’induzione, a sostituire la loro auto diesel con una ibrida/ elettrica:

il mondo si evolve verso l’elettrico, e il fotovoltaico assume un ruolo da protagonista.

Grazie alla nostra decennale esperienza abbiamo imparato davvero tantissime cose, oltre ad aver seguito passo dopo passo tutta l’evoluzione storica del settore del fotovoltaico, ma sopra ogni cosa possiamo dire con fermezza e convinzione di avere imparato una cosa fondamentale:

Il metodo Energreen.

Ma che cos’è questo metodo?

Un know-how maturato nel corso degli anni, affinato e in continuo miglioramento nel corso degli anni che ha portato la nostra organizzazione alla fornitura di un servizio progressivamente migliore. Questo semplicemente per spiegare come la nostra natura ci porta a lavorare in modo complementare, garantendo un servizio snello, efficace e soprattutto tempestivo, grazie ad una rigorosa organizzazione dei dettagli che sta alla base del Metodo Energreen.

Il nostro metodo lavorativo ci consente di progettare, installare e collaudare gli impianti in tempi brevissimi, gestendo in maniera lineare tutta la catena del valore, dal preventivo fino al disbrigo delle pratiche burocratiche di richiesta incentivo.

In conclusione, con Energreen hai a disposizione un’intera squadra per realizzare il tuo progetto, che ti seguirà da vicino nel corso degli anni per garantire la performance e il monitoraggio del funzionamento del tuo impianto fotovoltaico IN TUTTE LE SUE FASI.

Abbiamo imparato quindi ad avere una visione molto aperta e olistica: SAPPIAMO PERFETTAMENTE DI COSA AVRAI BISOGNO NEI TUOI PROSSIMI ANNI.

E tu cosa aspetti? Credi ancora che i pannelli fotovoltaici siano una fregatura?