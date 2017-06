ENERGREEN.SM – COME FUNZIONA IL FOTOVOLTAICO A DISTANZA! A Montegiardino subito disponibili 12 posti, prenota subito il tuo spazio prima che lo facciano altri.

UN’INNOVATIVA OPPORTUNITÀ PER TUTTI COLORO CHE ABITANO IN CONDOMINI O ZONE STORICHE.

A seguito della promulgazione del Decreto Delegato n° 51 del Maggio 2017, si consolida a San Marino l’esclusiva opportunità per famiglie e operatori sammarinesi di poter avere un proprio impianto fotovoltaico “a distanza”, ovvero installato su edificio diverso da quello che si vorrebbe alimentare, delineando così la possibilità di azzerare la propria bolletta elettrica anche per tutti coloro che abitano in condomini oppure abitano o possiedono attività in zone storiche.

Come ? Semplice, l’energia prodotta dall’impianto, che viene installato sul tetto di un qualsiasi immobile viene immessa in rete e scalata dal contatore del fruitore grazie al meccanismo del “regime speciale di scambio sul posto”.

Un po’ come fare una ricarica di energia a inizio anno a cui si andrà ad attingere durante l’anno.

Il fruitore stipula un contratto con il proprietario del tetto nel quale viene posizionato l’impianto: il proprietario dello stabile ospitante quindi, riceve una quota di affitto ventennale “una tantum” dai diretti interessati, stipulando e regolarizzando il tutto in un atto notarile per la costituzione del diritto di superficie che garantisce entrambe le parti.

ENERGREEN ha realizzato numerosi progetti-nucleo a distanza consentendo a oltre 50 famiglie di avere il proprio impianto fotovoltaico anche senza possedere un proprio tetto, mediante l’individuazione di stabili dotati di ampie superficisul quale installare gli impianti.

Questo sistema risulta molto conveniente anche perché i costi subiscono un enorme calo grazie alle notevoli economie di scala. Inoltre i tetti piani degli stabilimenti forniscono maggiori rendimenti in quanto è più facile ricercare l’esposizione e l’inclinazione ottimale dei pannelli fotovoltaici.

Grazie allo scambio speciale a distanza, si delinea così un interessante opportunità per tutti i sammarinesi, esclusivamente possibile solo A SAN MARINO.

A MONTEGIARDINO ABBIAMO 12 POSTI DISPONIBILI PER IL TUO FOTOVOLTAICO A DISTANZA: CONTATTACI E PRENOTA SUBITO IL TUO SPAZIO!

Energreen invita la cittadinanza a chiedere ulteriori informazioni contattandoci al 3661068893 oppure scrivendoci alla mail info@energreen.sm.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.energreen.sm.