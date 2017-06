Pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore:

”In Via Celidonia a Falciano dalla scorsa settimana non ritirano l’immondizia. Mi domando dove è finito il decoro a San Marino? Oltre alla strada che frana e di cui nessuno risponde noi cittadini dovremo costruirci anche la discarica? Non ho parole.

Un lettore”

Ecco le foto: