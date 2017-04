“FESTA DELLA SEMINA DELLA CANAPA SATIVA”, RICCIONE 23 APRILE 2017

“La Canapa Sativa è come il baghino romagnolo, non si butta via niente. E in più fa bene. Venite a scoprire questa straordinaria pianta a Riccione”

Domenica 23 Aprile si apre, con una grande festa, una nuova attività per l’Azienda Agricola Nevia Del Bianco: la coltivazione della Canapa Sativa, una pianta nota fin dall’antichità per le sue proprietà organolettiche, coltivata per secoli anche in Romagna. Una coltivazione che Nevia Del Bianco e il marito Franco Ciotti, insieme ai figli Mirca e Alessandro, ha deciso di riprendere, qui, sulla collina di Riccione.

“La mia famiglia ha sempre avuto un rapporto speciale con la terra e i suoi frutti. Nei nostri terreni abbiamo sempre coltivato frutta e ortaggi, appassionandoci alla cultura della ortoterapia. Una passione che ci ha portati più tardi a scoprire la Canapa Sativa, una pianta straordinaria che un tempo veniva utilizzata per mille scopi, dal tessile alla cosmetica. In Romagna diremmo che la Canapa Sativa è come il baghino, non si butta via niente! E’ stato quindi un amore a prima vista, si potrebbe dire, che ci ha impegnati per ben tre anni in giro per l’Italia tra Università, corsi, seminari e studi, convincendoci oggi ad avviare la nostra prima produzione. Lo faremo con una grande festa in occasione della prima semina, domenica 23 aprile sulla collina di Riccione, al Castello degli Agolanti, che confina con i nostri terreni agricoli. Sarà una festa per tutti, grandi e piccini, a cui dedicheremo laboratori didattici, giochi e cavalcate sui pony, per valorizzare il legame tra uomo e terra, ma anche per scoprire alcuni dei molteplici utilizzi della Canapa Sativa, dall’artigianato all’enogastronomia. Tantissimi, infatti, sono i produttori che la utilizzano nelle loro ricette o nei loro prodotti cosmetici. Non mancheranno approfondimenti con gli esperti, dall’Agronomo Alessandro Mondello, ai Farmacisti dell’Amarissimo di Riccione, alla Biologa Nutrizionista Patrizia Roscilli, che terranno delle conferenze pubbliche”.

La grande “Festa della Semina della Canapa Sativa” si svolgerà al Castello degli Agolanti e nelle aree circostanti, con il Patrocinio del Comune di Riccione: un’intera giornata dedicata a questa pianta, con conferenze pubbliche a cui parteciperanno esperti di fama nazionale, laboratori didattici per bambini, mostre/mercato di prodotti artigianali e gastronomici del nostro territorio.

Radio Backery seguirà in diretta live l’evento e alle 19 si concluderà la festa con la musica dei “Boogie Chillen Blues Band”.

L’evento è a ingresso libero per tutta la giornata, compresi i due seminari con gli esperti.