Forza Nuova Romagna. Lunedì a Rimini Gianfranco Stella, la penna più odiata dall’ANPI

Lunedì 24 aprile il circolo culturale Ordine Futuro Romagna avrà suo ospite il ravennate Gianfranco Stella, autore del libro “I grandi killer della liberazione – saggio storico sulle atrocità partigiane” che al suo interno contiene un corposo capitolo dedicato all’Emilia Romagna.

Lo storico racconterà attraverso il suo minuzioso e scomodo volume alcuni pesantissimi reati commessi con inaudita ferocia da ciniche figure criminali che appariranno in tutta la loro antieroica crudezza.

Verità nascoste o sottaciute per troppo tempo in un’opera encomiabile, ma soprattutto estremamente coraggiosa se considerate le difficoltà tuttora presenti in Italia per poter raccontare certi fatti di sangue che investono in pieno gli stessi protagonisti della cosiddetta “guerra di liberazione” a cui sono state dedicate per decenni luci senza mai porre l’attenzione sulle ombre, tante e drammatiche.

Difficoltà che storici temerari come il Dott. Stella devono affrontare ogni giorno per poter far emergere la verità ed offrirla al grande pubblico, testimoniate anche dal fatto che il libro è stato autopubblicato poichè nessuna casa editrice italiana ha avuto altrettanto coraggio.

Un libro consigliato a tutti, giovani e non, che vogliono finalmente conoscere l’altra faccia macchiata di sangue di una medaglia sempre tenuta nascosta.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà alle ore 21 presso il centro direzionale “Diamante” in via Macanno 32 a Rimini; introdurranno la serata il dott. Stefano Pierucci ed il responsabile Forza Nuova Romagna Mirco Ottaviani.

Ufficio Stampa

Forza Nuova Romagna