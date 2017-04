FRONTESPIZIO piccola rassegna di libri nuovi. Franca Zanelli Quarantini. Storia di madame Aupick, già vedova Baudelaire

i, francesista e traduttrice, ha pubblicato saggi su autori francesi in prevalenza del Sette e Ottocento, come Choderlos de Laclos, l’Abbé Prévost, J.-J. Rousseau, Chateaubriand, Nerval, Flaubert, Baudelaire. Tra le monografie più recenti ricordiamo Sfogliando foreste. La scrittura tra gli alberi in Francia, 1761-1887 (Faenza, Edit Faenza, 1997), e Il testo e l’immagine. Indagine sulle ‘gravures’ d’accompagnamento a ‘Manon Lescaut’, ‘Les Liaisons dangeureuses’, ‘La Nouvelle Héloïse’ (Bologna, CLUEB, 2002). Si è occupata inoltre di scrittura epistolare al femminile (Lettere dall’Europa. Un secolo di corrispondenze al femminile, Palermo, Sellerio, 2004). Accanto a testi di classici francesi, come Stendhal (la Certosa di Parma, Milano, Mondadori, 20012), Victor Hugo (L’ultimo giorno di un condannato, Milano, SE, 1991) , Théophile Gautier (Spirite, Torino, Einaudi, 20062), ha curato e tradotto per la prima volta in Italia le opere teatrali (Teatro, Roma, Aracne, 2012) e gli interventi politici (La Musa barbara. Scritti politici, Milano, Medusa, 2009) di Olympe de Gouges, un’autrice-emblema della Rivoluzione francese. Storia di madame Aupick, già vedova Baudelaire (Roma, Castelvecchi, 2016) è il suo primo romanzo.

Il romanzo

È il 1858. Un anno prima Charles Baudelaire ha pubblicato Les Fleurs du Mal, subendo il noto processo per oltraggio alla morale. La madre, Caroline Aupick, da poco vedova del secondo marito, vive a Honfleur con due domestiche. Per lei e il figlio – che vorrebbe raggiungerla ma non sa staccarsi da Parigi – sono tempi amari, scanditi da incomprensioni reciproche, finché l’incontro con uno strano vecchio che l’ha conosciuta bambina cambia la vita dell’anziana signora. I genitori fuggiti dalla Francia durante la Rivoluzione, l’infanzia a Londra, la povertà, la spedizione in cui il padre perse la vita sono alcuni dei ricordi a lungo rimossi che Caroline recupera dialogando col vecchio. Innestandosi su dati biografici ignoti ai più, questo romanzo fa luce sulla personalità di Madame Aupick – misconosciuta, se non liquidata come ‘insignificante’ da critici e biografi -, esplorandone la complessità, il mistero, le ombre. Quelle ombre cui solo la luce obliqua del romanzo può ridare vita.