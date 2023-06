FWU E BANCA DI SAN MARINO: UNA NUOVA PARTNERSHIP DISTRIBUTIVA NEL MONDO BANCARIO ASSICURATIVO

La compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo sbarca sul territorio della Repubblica di San Marino con il suo prodotto a premio unico, Forward Unico.

San Marino, 30 maggio 2023

Lunedì 5 giugno comincerà ufficialmente la distribuzione a San Marino di Forward Unico, polizza a premio unico di FWU, nata a Monaco di Baviera e presente in Italia dal 2006, grazie alla collaborazione con Banca di San Marino. Una partnership naturale, basata su una comune attenzione alla garanzia di un alto grado di flessibilità e personalizzazione dei prodotti.

BSM avrà, quindi, l’esclusiva della distribuzione della polizza vita unit-linked a premio unico Forward Unico, comprendente una selezione di 8 fondi d’investimento, sul territorio della Repubblica di San Marino. Una soluzione accessibile, con ingresso a 5.000 euro, che sfrutta la potenza di un algoritmo quantitativo per raggiungere un potenziale di rendimento particolarmente elevato.

Questa la dichiarazione di Antonio Perrotti, Head of branch Italy FWU: “La partnership con Banca di San Marino ha una valenza strategica sia dal punto di vista della diversificazione dei canali di distribuzione di FWU, sia in termini di accesso a un nuovo mercato; BSM, infatti, rappresenta il primo distributore di FWU nel territorio della Repubblica di San Marino, con focus sul prodotto Banca di San Marino Forward Unico. Siamo certi che, grazie al carattere innovativo di entrambi i partner e alla qualità dell’offerta congiunta, la collaborazione tra BSM e FWU sarà recepita con grande interesse da parte dei potenziali clienti.”

“Grazie a Forward Unico – afferma il Direttore Generale BSM, Aldo Calvani – Banca di San Marino arricchisce la propria offerta di servizi con una polizza vita dalle caratteristiche interessanti e vantaggiose, che siamo certi incontrerà l’apprezzamento di diverse fasce di Clienti. La nascita della collaborazione con un partner qualificato e dall’elevato standing internazionale come FWU conferma, inoltre, la considerazione di cui BSM gode anche presso player d’oltreconfine, un motivo di soddisfazione ed orgoglio per la Banca, per gli Stakeholder e per tutta la nostra Clientela esistente e potenziale”

Maggiori informazioni saranno disponibili a partire da lunedì 5 giugno su bsm.sm/unico e in tutte le filiali di Banca di San Marino.

/////

Banca di San Marino

È la banca di riferimento per il territorio di San Marino dal 1920. L’unione tra le competenze finanziarie, una forte propensione all’innovazione e la costruzione di prestigiose partnership internazionali, amplia costantemente la sua offerta di prodotti e servizi, altamente personalizzabili e proiettati nel futuro.

FWU – Forward You

Fondata in Germania nel 1983, è una compagnia assicurativa multinazionale attiva nel campo dei servizi e dei prodotti finanziari, specializzata nelle polizze vita unit-linked. Oggi FWU è affermata sul mercato internazionale, grazie all’offerta dei suoi innovativi prodotti di investimento in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Pakistan, Malesia e Indonesia.

______________________

Davide Cavalli

Ufficio Comunicazione Istituzionale, Marketing e Comunicazione di prodotto BANCA DI SAN MARINO