Gendarmeria della Repubblica di San Marino: operatività del Corpo nell’anno 2023

Anche nel 2023 i Reparti del Corpo della Gendarmeria si sono prodigati nei vari ambiti operativi ed amministrativi per perseguire soddisfacenti obiettivi di sicurezza nella Repubblica di San Marino. Nel dettaglio:

-le attività di prevenzione e controllo del territorio si sono concretizzate in 2.357 pattuglie (2.002 nel 2022) e 2.378 posti di controllo (2.246 nel 2022), procedendo all’identificazione di 17.367 persone (15.361 nel 2022) ed alla verifica di 9.225 veicoli (7.838 nel 2022). Non è stata registrata alcuna rapina (1 nel 2022), mentre è in aumento il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria, 127 (111 nel 2022). Più nello specifico sono stati 39 i furti consumati in abitazione (37 nel 2022), 41 in attività commerciali/industriali/artigianali (36 nel 2022) e 31 su veicoli (41 nel 2022). Un incremento si è registrato anche per le denunce di danneggiamento 185 (173 nel 2022);

–E’, altresì, importante menzionare la costante opera di monitoraggio proattivo della realtà territoriale pianificata dal suddetto Reparto con il supporto delle Brigate, degli Uffici del Corpo e dell’Ufficio Centrale Nazionale – INTERPOL, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di devianza sociale, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della minaccia terroristica che incombe sullo scenario internazionale. In detto ambito è stata inoltrata una segnalazione all’A.G. nei confronti di soggetti in corso di identificazione per la violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina ed il traffico di migranti;

-a fronte di 91 richieste di assistenza (99 nel 2022) pervenute all’Ufficio di Genere e contro Minori, sono conseguite 1 segnalazione al Giudice Tutelare (8 nel 2022), 13 al Giudice Inquirente (25 nel 2022) e 20 al Servizio Salute Mentale (26 nel 2022) per fatti inerenti la violenza contro le donne; 8 segnalazioni al Giudice Inquirente (10 nel 2022) e 24 segnalazioni alla Tutela Minori (27 nel 2022) per quanto riguarda i minori. Le restanti 25 richieste di assistenza sono state veicolate ad altri uffici in quanto non riconducibili ad episodi violenza di genere o su minori.

-presso il Carcere nazionale, le cui direzione e sorveglianza ricadono sotto la giurisdizione di questo Corpo, sono state complessivamente associate 14 persone (14 anche nel 2022), delle quali 4 sammarinesi (3 nel 2022) e 10 stranieri (11 nel 2022). Considerando complessivamente 91 giorni di detenzione, il personale del Corpo ha sostenuto 640 turni di servizio presso il carcere (676 nel 2022), avvalendosi come sempre anche dell’insostituibile ausilio dei militi dei Corpi Militari Volontari della Repubblica;

-i militari del Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio hanno rilevato 43 sinistri stradali (65 nel 2022) di cui nessuno mortale e 3 con feriti (9 nel 2022);

-oneroso anche l’impegno profuso per assolvere ai compiti di ordine pubblico e sicurezza (incluse le scorte), prerogativa legislativamente attribuita in via prevalente alla Gendarmeria, che complessivamente ha coinvolto l’organico del Corpo con 2.124 turni di servizio e che ha consentito il regolare svolgimento di numerosi eventi istituzionali (tra i quali si menziona la recentissima visita del Presidente della Repubblica Italiana) e sportivi nonché di spettacoli e manifestazioni pubbliche in genere;

-l’Ufficio Stranieri ha curato il rilascio/rinnovo di 321 Permessi di soggiorno ordinario (334 nel 2022), 166 Permessi speciali (108 nel 2022), 61 Permessi di soggiorno turistico (55 nel 2022), 805 Permessi di soggiorno per motivi di lavoro (778 nel 2022), 47 permessi per motivi imprenditoriali (37 nel 2022), 252 concessioni/rinnovi di permesso di soggiorno provvisorio a profughi ucraini (394 nel 2022), 363 permessi per convivenza, parentale e per minori (371 nel 2022) e 91 carte di residenza (89 nel 2022). Inoltre, ha effettuato 406 controlli domiciliari (381 nel 2022) e 12.675 (6.244 nel 2022) verifiche tramite i canali internazionali di polizia, propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno e per accertare la regolarità della permanenza degli stranieri in territorio, contestando 42 sanzioni amministrative (24 nel 2022) e 9 verbali di allontanamento (1 nel 2022);

-l’Ufficio Armi ha trattato l’acquisto/cessione di 720 armi fra privati sammarinesi (660 nel 2022), la vendita da parte delle armerie di 214 armi (165 nel 2022) a residenti sammarinesi e 290 (472 nel 2022) a residenti forensi. Inoltre sono state curate 70 (72 nel 2022) procedure di rilascio/rinnovo di licenze di porto d’armi ad uso sportivo e 213 (215 nel 2022) ad uso venatorio; 152 Nulla Osta per la detenzione di armi (208 nel 2022), 16 provvedimenti di ritiro di porto d’arma/licenza da caccia (7 nel 2022) con conseguente ritiro di 73 armi (39 nel 2022). Lo stesso Ufficio, in collaborazione con il Reparto Operativo e di PG, ad esito della denuncia all’A.G. di un soggetto sammarinese per la detenzione di armi vietate, ha posto sotto sequestro 25 armi da sparo, alcune delle quali “a raffica”;

il Reparto Comando ha rilasciato 348 attestazioni di residenza effettiva (186 nel 2022), 495 certificati di buona condotta (683 nel 2022) di cui 91, delle une e delle altre, per il Consiglio dei XII (93 nel 2022). Il Reparto Comando ha emesso, inoltre, 135 attestazioni di soggiorno e residenza in Repubblica (202 nel 2022) e 118 pareri per istanze di naturalizzazione (109 nel 2022), trattato 776 richieste in materia di eventi e manifestazioni gratuite o a pagamento (729 nel 2022), 1138 notifiche di atti giudiziari ed amministrativi sia all’interno del territorio che in Italia (892 nel 2022). L’attività del Reparto ha contato, inoltre, 1031 (1114 nel 2022) richieste di accertamenti anagrafici su istanza dell’Ufficio di Stato Civile, dell’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS, dell’Ufficio Diritto allo Studio e della Direzione scuole elementari, oltre a 33 richieste di informazioni da parte delle Prefetture italiane (37 nel 2022) ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo n.159/2011 (c.d. “certificazione antimafia”) e 11 richieste informazioni per istanze di riabilitazione (27 nel 2022).

Si è consolidato il processo di internazionalizzazione del Corpo, quando, dopo un anno in qualità di “osservatore”, nell’ottobre scorso la Gendarmeria ha acquisito lo status di membro effettivo della FIEP – Associazione delle Gendarmerie e dei Corpi di Polizia a Statuto Militare, di cui nel 2024, sotto la presidenza dell’Arma dei Carabinieri, si celebrerà il trentennale.

Con riferimento alle molteplici iniziative a sostegno delle categorie sociali più vulnerabili, la Gendarmeria, in collaborazione con le Segreterie di Stato competenti, gli Istituti scolastici e l’ISS, ha incentivato gli incontri formativi e divulgativi a favore degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e degli anziani. Grande attenzione è stata posta alla sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti, sui rischi delle truffe online e quelli insiti nell’abuso dei sistemi di comunicazione sociale. Relativamente all’odioso fenomeno del bullismo nelle sue variegate forme, oltre agli incontri scolastici, la Gendarmeria ha concesso l’uso dei propri segni distintivi per la realizzazione del progetto “Il sogno di Lorenzo”, patrocinato dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per l’Istruzione e la Cultura, per il Lavoro e lo Sport, per la Giustizia e la Famiglia. Lorenzo Cheli, oggi quindicenne e vittima di bullismo all’età di 13 anni, ha avuto il coraggio di reagire alla sua condizione trovando forza e rivalsa nelle gare in kart e portando il suo forte messaggio contro il bullismo nei circuiti internazionali indossando i colori ed il logo della Gendarmeria di San Marino.

E’ doveroso, infine, rimarcare la continua e proficua sinergia con gli organi di polizia italiani, in particolare della provincia di Rimini, essenziale per assicurare maggior efficienza alla prevenzione dei reati sui territori, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli Accordi bilaterali in materia di prevenzione e repressione della criminalità.

Con l’occasione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organi di stampa, per l’attenzione che rivolgono al nostro lavoro con rispetto e senso di responsabilità.

Col. Maurizio Faraone