Gessica Notaro da Maurizio Costanzo Show mostra il viso e i segni dell’aggressione con l’acido

I risultati dell’aggressione di Edson Tavares sul viso della sfortunata Gessica Notaro vengono mostrati senza timore nella prima puntata della nuova serie del Maurizio Costanzo Show registrata questa sera ma che andrà in onda domani sera.

E’ la prima apparizione pubblica, dopo il vile gesto dell’africano suo ex compagno, di Gessica che si mostra dapprima con un vistoso foulard eppoi si scopre quasi del tutto; fa vedere il suo viso deturpato con una benda sull’occhio operato più volte.

E’ stata una precisa volontà della ragazza riminese quella di mostrarsi senza foulard: ”preferisco toglierlo” avrebbe detto a Costanzo, gesto accompagnato da un fragoroso applauso del pubblico presente.

Nel salotto di Costanzo – riporta l’Ansa – la 27enne riminese, tra le altre cose, ha raccontato che, dopo la prima denuncia ai danni dell’ex fidanzato Jorge Edson Tavares, la procura ne chiese l’arresto, ma il gip dispose il divieto di avvicinamento alla ragazza. Qualche mese dopo, a gennaio, Tavares la aggredì con l’acido. Costanzo – spiegano dalla redazione del programma – ha invocato un intervento di Orlando per aprire un’inchiesta sulla vicenda: il ministro, intervenuto al telefono, ha spiegato di non poter entrare nel merito, dando però appuntamento a Gessica per giovedì prossimo. “E’ la prima volta in 30 anni di Costanzo show – ha commentato il conduttore ringraziando Orlando – che un ministro trova una soluzione così immediata“.