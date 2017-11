Giu’ Le Antenne Da Montegiardino, creato nuovo gruppo Facebook dei cittadini di Montegiardino

Si chiama Giu’ Le Antenne Da Montegiardino ed ha come immagine principale un’antenna installata presso la villa colonica ex sede universitaria di Montegiardino e ora ”prestata” all’Istituto Confucio.

Già fissata la prima riunione che è prevista per l’8 novembre 2017; sul gruppo si legge: ”Mercoledì 8 Novembre alle ore 21 presso la sala Tonina sopra il Bar di Montegiardino , il Governo assieme ai suoi tecnici illustrerà per la prima volta il Progetto già approvato da un anno dalla Giunta di Castello , dell’Installazione di un antenna di 36 metri nel giardino della Villa Colonica di Montegiardino, che ospita oggi l’Università e l’Istituto Confucio.

L’inizio lavori era previsto per la scorsa settimana , il cantiere è già stato montato .

Ora grazie a cittadini che hanno avuto il coraggio di denunciare questa cosa ci è data la possibilità di far sentire la nostra opinione e di chiedere tutte le raccomandazioni sull’impatto sulla salute dell’antenna , sulla sua utilità e sul devastante impatto ambientale che avrà su una delle abitazioni più antiche e belle del paese .

Non mancate e spargete la voce , bisogna essere numerosi per far valere i nostri diritti di Cittadini.

Chiamiamo a raccolta tutti i Cittadini sammarinesi sensibili a questo argomento , ieri è successo ai Cittadini dell’Acquaviva , oggi succede a noi, domani potrebbe succedere a voi.

A noi stanno a cuore la salute di ogni singola famiglia del paese, il rispetto della nostra storia e dei suoi edifici, il diritto democratico di potersi esprimere sul nostro paese”