Gran Fondo Riccione, che spettacolo  il sabato con la gincana e il Gravel!

La manifestazione, in programma il 24 marzo, sarà preceduta da una serie di iniziative collaterali. Grande attesa anche per la “Women on bike”, la pedalata non competitiva riservata alle sole donne

Procedono a gonfie vele le iscrizioni alla Gran Fondo di Riccione, la kermesse ciclistica in programma il 24 marzo nella Perla di Romagna.

La manifestazione ha una lunga tradizione ed i suoi punti di forza sono la Città di Riccione ed i borghi che vengono visitati lungo il suggestivo percorso a cavallo tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino.

Si tratta di una gara cicloamatoriale che offre servizi appositamente dedicati agli accompagnatori ed ai loro figli, in modo che lo sport non divida la famiglia durante il week-end della manifestazione, ma sia invece un motivo di condivisione ed aggregazione per tutti.

Al timone, dal 1999, Valeriano Pesaresi ed il suo staff della Società Sportiva Eurobike Riccione da oltre vent’anni impegnata in prima linea nell’organizzazione di un evento che mette al primo posto il forte legame con il territorio.

La partenza della corsa, non a caso, è localizzata in piazzale Ceccarini, nel cuore della movida riccionese, dove sarà allestito anche l’Area Expo arricchita, come da tradizione, da momenti di intrattenimento e dal villaggio espositivo con le migliori aziende del settore bike.

Tre i tracciati: quello Corto da 45KM con 500m di dislivello, quello Medio da 60KM con 500m di dislivello e quello Lungo da 85Km con 900m di dislivello.

Il sabato della vigilia sarà invece contraddistinto da alcune iniziative: dalla gincana per ragazzi dai 6 ai 12 anni, alla gara Gravel della mattinata fino alla “Women on bike”, la pedalata non competitiva riservata alle sole donne.

Malgrado una storia lunga vent’anni, la Granfondo Riccione si trova in un’importantissima fase di rilancio: il Comune di Riccione ha scelto, infatti, di investire nel progetto e farlo diventare una vera eccellenza sportiva, un esempio, un polo di incontro per gli amanti della bicicletta.