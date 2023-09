GRANDE SUCCESSO PER LA WELLNESS WEEK DI RICCIONE TERME 2023 

Un’affluenza sopra ogni aspettativa quella registrata durante le giornate della Wellness Week di Riccione Terme. Durante la settimana dedicata al movimento e ai sani stili di vita, promossa da Wellness Foundation, l’evento del Centro Termale è andato sold out.

Presenti numerose coppie, comitive di amiche e amici e anche tante famiglie, visto che i bambini possono accedere al percorso termale sensoriale e alle piscine termali a partire dai 6 anni di età.

Estremamente apprezzata l’emozionante immersione nel benessere termale sensoriale che prevede Piscine Termali di acqua sulfurea salso bromoiodica e magnesiaca con idromassaggi, Percorso vascolare, Getti a cascata, Arcobaleno dei Sensi, Sentiero Emozionale, Sorgenti dell’Io, Cascata a Fungo, Grottini con miorilassamento all’infrarosso e Sala Relax.

E ancora a tutti i partecipanti alla Wellness Week è stato offerto uno degli speciali Self Treatment in omaggio: lo Scrub Aromatico Illuminante. Delicato ed esfoliante, illumina la pelle grazie anche ai cristalli di sale. Un toccasana per rinnovare l’epidermide del corpo dopo l’esposizione al sole dell’estate.

E’ possibile effettuare l’ingresso al percorso termale sensoriale e alle piscine termali riscaldate sia al mattino che nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, mentre il sabato fino alle 12.30.

E’ sempre consigliata la prenotazione telefonica.

La proposta dell’Oasi Spa di Riccione Terme è davvero ricca, oltre all’ingresso al percorso termale sensoriale conta su trattamenti viso, corpo e capelli, un’offerta differenziata di pacchetti termali e un vero e proprio menu massaggi per i palati più desiderosi di relax e benessere.

Riccione Terme propone cure termali cui si può accedere in convenzione o privatamente e servizi di fisioterapia e riabilitazione con l’idrokinesiterapia in acqua termale sulfurea, unica sulla costa romagnola.

Acque e fanghi termali unici per la salute e il ben-essere.