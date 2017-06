Happy Days Park presso l’Ex Tiro a Volo di San Marino! Porta la tua famiglia in un posto stupendo e in tranquillità! 0549.963112 – 335.6601368

FINALMENTE A SAN MARINO CE’ UN PARCO DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE!!!

Happy Days Park presso l’Ex Tiro a Volo di San Marino è una struttura polifunzionale con un’offerta completa per il tuo divertimento.

– Una suggestiva area verde panoramica di 2000 mq con giochi gonfiabili e vari per bambini, tappeti elastici per i più grandi;

– Sala di 150 mq. per compleanni e feste con servizio catering;

– Bar aperto dal mattino fino a tarda notte.

Il posto ideale per il tuo divertimento!

VIENI E PORTA LA TUA FAMIGLIA!