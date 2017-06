HOLI DANCE FESTIVAL LA FESTA DEI COLORI HA CHIUSO LA MOLO STREET PARADE

Holi Dance Festival, il festival dei colori, ha inaugurato nel migliore dei modi la Summer Beach Arena di Rimini, autentico gran finale del fine settimana da record della Molo Street Parade. Oltre 3mila persone si sono radunate sulla spiaggia libera al porto di Rimini, pronte a farsi colorare ogni ora ad ogni contdown, accompagnati dalla musica di Molella, Rudeejay e Renèe La Bulgara. Per Holi si è trattato del debutto assoluto in Romagna, nell’ambito di un tour che questa estate tocca tutta Italia, da Milano a Venezia, da Napoli alla Calabria e la Sardegna. Lo scorso anno Holi ha saputo radunare oltre 100mila spettatori in 14 tappe, con 300 artisti tra dj, band e animatori. Numeri destinati ad essere superati dal tour 2017, al quale Rimini e la sua ricettività hanno dato come sempre il loro fondamentale contributo. La scia dei grandi eventi musicali ora prosegue con la serata evento dedicata a Vasco Rossi #5:31 Albachiara, Vasco from Modena Park to Rimini Beach, che si terrà il 1 luglio sempre alla Summer Beach Arena, per proseguire la settimana successiva con la Notte Rosa.